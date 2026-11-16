Đề xuất giữ quy mô 260ha Tổ hợp ga Ngọc Hồi, bảo đảm thay thế ga Hà Nội

Theo Cục Đường sắt Việt Nam, cơ quan này vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng Hà Nội góp ý phương án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tổ hợp ga Ngọc Hồi.

Mặt bằng bố trí các khu vực Tổ hợp ga Ngọc Hồi theo nghiên cứu lập quy hoạch khu đầu mối Hà Nội.

Tổ hợp ga Ngọc Hồi được xác định là đầu mối đường sắt phía Nam Thủ đô, có quy mô khoảng 260ha, gồm các khu chức năng phục vụ đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao và hệ thống hạ tầng phụ trợ.

Cục Đường sắt Việt Nam đề nghị giữ nguyên quy mô nghiên cứu khoảng 260ha, bao gồm cả khu vực bố trí các tuyến đường sắt và khu đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD), bảo đảm phù hợp với quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia và các quy hoạch cấp trên.

Đáng chú ý, Cục đề nghị nghiên cứu bố trí ga đường sắt quốc gia khổ 1.000mm tại Ngọc Hồi để thay thế ga Hà Nội hiện hữu trong thời gian chờ các dự án đường sắt mới hoàn thành. Đây là giải pháp nhằm bảo đảm hoạt động vận tải đường sắt không bị gián đoạn khi các tuyến đường sắt hiện hữu được điều chỉnh, di dời.

Ga thay thế cần có năng lực khai thác tương ứng ga Hà Nội hiện nay, trong đó gồm 11 đường đón gửi, tập kết xe; 6 đường chỉnh bị toa xe khách và 23 đường phục vụ sửa chữa đầu máy, toa xe. Đồng thời, cần bố trí đầy đủ nhà ga, nhà xưởng, trạm cấp nhiên liệu, cầu quay đầu máy và Trung tâm điều hành vận tải.

Đối với hệ thống đường sắt quốc gia, Cục đề nghị tách riêng đường sắt khổ 1.000mm và 1.435mm, không bố trí đường sắt khổ lồng nhằm tránh phát sinh chi phí, phức tạp trong quản lý, vận hành và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Với đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, phương án quy hoạch cần dành đủ quỹ đất cho nhà ga, đề-pô, đường kết nối, công trình bảo trì và cứu hộ. Các nội dung này cần được nghiên cứu thống nhất với tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, bảo đảm tính đồng bộ và khả năng mở rộng trong tương lai.

Đối với đường sắt đô thị, Cục lưu ý phương án hiện đề xuất bố trí các tuyến và bãi đỗ tàu đi ngầm. Tuy nhiên, cần tính toán kỹ quy mô, phương án vận hành và so sánh hiệu quả kinh tế - kỹ thuật giữa các phương án đi ngầm, trên mặt đất và trên cao trước khi lựa chọn. Việc bố trí toàn bộ công trình ngầm có thể làm tăng đáng kể chi phí đầu tư, đồng thời đòi hỏi xây dựng đồng bộ nhà ga và bãi đỗ tàu.

Cục Đường sắt Việt Nam cũng đề nghị bổ sung phương án kết nối đường sắt khổ 1.000mm qua ga Ngọc Hồi với tuyến Bắc Hồng - Văn Điển, bảo đảm duy trì vận tải đường sắt trong giai đoạn chuyển tiếp, trước khi các tuyến đường sắt mới hoàn thành.

Trên cơ sở các góp ý, Cục đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, bảo đảm kết nối đồng bộ giữa các loại hình đường sắt, an toàn chạy tàu, tối ưu chi phí đầu tư và hiệu quả khai thác lâu dài.