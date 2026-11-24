Xe khách và xe tải lớn lưu thông trên cao tốc. (Ảnh minh họa do AI tạo)

Tại dự thảo văn bản sửa đổi Thông tư 38/2024, Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung quy định riêng về tốc độ khai thác tối đa đối với một số nhóm phương tiện khi lưu thông trên cao tốc, gồm xe chở nhiều người và xe tải lớn.

Theo đó, tốc độ khai thác tối đa, tối thiểu cho phép trên cao tốc, kể cả đường nhánh ra, vào cao tốc được xác định trong phương án tổ chức giao thông do cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng phải bảo đảm: Ôtô chở người từ 28 đến 45 chỗ, không kể chỗ của người lái, được chạy với tốc độ tối đa 100 km/h.

Xe giường nằm và phương tiện cơ giới khác chạy trên cao tốc không lớn hơn 90 km/h, trừ ôtô chở người đến 45 chỗ không kể chỗ của người lái, ôtô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép không lớn hơn 3,5 tấn.

Theo ông Lê Hồng Điệp, Trưởng phòng Quản lý tổ chức giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam, Thông tư 38/2024 chưa có quy định giới hạn tốc độ khai thác tối đa riêng đối với hai nhóm phương tiện trên khi lưu thông trên cao tốc, trong khi nhiều nước EU, Trung Quốc đã quy định.

Xe tải chở hàng nặng và xe khách nhiều chỗ thường có kích thước, khối lượng lớn hơn ôtô con, xe tải nhẹ hoặc xe bán tải. Việc quy định tốc độ phù hợp với đặc điểm phương tiện được đánh giá cần thiết nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.