Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2024/TT-BGTVT (nay là Bộ Xây dựng) quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Các tuyến cao tốc 4 làn xe chưa có làn dừng khẩn cấp liên tục có thể được áp dụng mức tốc độ tối đa 90km/h theo đề xuất mới của Bộ Xây dựng. Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất giới hạn tốc độ tối đa không quá 90km/h đối với ô tô con và xe tải nhỏ lưu thông trên các tuyến cao tốc đầu tư phân kỳ, có quy mô 4 làn xe nhưng chưa có làn dừng khẩn cấp liên tục.

Theo Bộ Xây dựng, hiện nay, nhiều tuyến cao tốc được đầu tư với quy mô 4 làn xe, mỗi chiều 2 làn, bề rộng mỗi làn 3,5m nhưng chưa có làn dừng khẩn cấp liên tục. Thay vào đó, các vị trí dừng xe khẩn cấp được bố trí thành từng đoạn rời rạc, thường cách nhau khoảng 3-4km.

Để phù hợp với điều kiện khai thác và đặc điểm hạ tầng của các tuyến đường này, dự thảo đề xuất quy định tốc độ khai thác tối đa không quá 90km/h. Mức tốc độ này áp dụng đối với ô tô con và xe tải nhỏ, không áp dụng đối với xe khách chở nhiều người và xe tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép lớn.

Ông Lê Hồng Điệp, Trưởng phòng Quản lý tổ chức giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, hiện chưa có quy định cụ thể về tốc độ khai thác tối đa đối với đường cao tốc đầu tư phân kỳ có 4 làn xe nhưng chưa có làn dừng khẩn cấp liên tục.

Qua thực tế khai thác, việc bổ sung giới hạn tốc độ tối đa không quá 90km/h là cần thiết, tạo cơ sở để các cơ quan chức năng thuận lợi trong lập và tổ chức thực hiện phương án tổ chức giao thông.

Theo Bộ Xây dựng, quy định này nhằm bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức giao thông, đồng thời tính đến đặc điểm hạ tầng và điều kiện an toàn trên các tuyến cao tốc đầu tư phân kỳ.

Bên cạnh đề xuất giới hạn tốc độ trên cao tốc 4 làn xe, dự thảo Thông tư còn sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về tốc độ khai thác trên đường đô thị; xử lý các tình huống đặc thù trên đường cao tốc; quy định tốc độ tối đa đối với các phương tiện có đặc điểm vận hành và mức độ rủi ro khác nhau.

Theo ông Lê Hồng Điệp, việc sửa đổi Thông tư 38/2024 nhằm hoàn thiện quy định về tốc độ khai thác và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng khi tham gia giao thông đường bộ, bảo đảm phù hợp với chính sách, pháp luật hiện hành.

Đồng thời, việc sửa đổi cũng nhằm tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong quy định về tốc độ khai thác tối đa, tối thiểu cho phép và khoảng cách an toàn giữa các phương tiện.