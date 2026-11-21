Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2024/TT-BGTVT (nay là Bộ Xây dựng) quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Biển báo cấm xe khách trên 29 chỗ, x tải trên 7.5 tấn đi làn 1 trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Tại dự thảo, Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung quy định tốc độ khai thác tối đa trên đường cao tốc đối với xe chở nhiều người (trên 28 chỗ ngồi, không kể chỗ của người lái), xe tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép lớn nhất trên 3,5 tấn.

Theo đó, tốc độ khai thác tối đa cho phép: đối với xe ô tô chở người từ 28 chỗ đến 45 chỗ không kể chỗ của người lái không quá 100 km/h; đối với xe khách giường nằm và các phương tiện cơ giới khác trên đường cao tốc không lớn hơn 90 km/h, trừ xe ô tô chở người đến 45 chỗ không kể chỗ của người lái, ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép không lớn hơn 3,5 tấn.

Lý giải về đề xuất này, ông Lê Hồng Điệp, Trưởng phòng quản lý tổ chức giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam cho hay, thông tư 38/2024 hiện chưa quy định giới hạn tốc độ khai thác tối đa riêng đối với hai nhóm phương tiện này khi lưu thông trên cao tốc như quy định tại các nước EU, Trung Quốc.

Trong khi đó, xe tải chở hàng nặng và xe khách nhiều chỗ có kích thước, khối lượng lớn hơn so với xe con, xe tải nhẹ hoặc xe bán tải. Việc quy định tốc độ phù hợp với đặc điểm phương tiện được cho là cần thiết để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Qua tìm hiểu, các nước cho thấy, đối với đường cao tốc, Liên minh EU quy định tốc độ cho phép tối đa áp dụng với xe tải không vượt 90km/h, xe khách trên 8 chỗ không vượt 100 km/h. Tại Pháp, đối với xe tải nặng (trên 3,5 tấn) trên cao tốc là 90 km/h, xe khách không quá 100 km/h.

Tại Đức trên đường cao tốc, tốc độ tối đa đối với xe tải là 80 km/h, xe khách bảo đảm đủ điều kiện kỹ thuật cũng không quá 100 km/h. Tại Trung Quốc quy định đối với xe tải các loại là 100 km/h và xe khách cỡ trung, cỡ lớn là 100 km/h.

Theo quy định hiện nay, trừ khi lắp đặt biển báo quy định tốc độ tối đa cho phép xe chở nhiều người, xe chở hàng khối lượng lớn khác với tốc độ khai thác tối đa của ô tô con. Như vậy, nếu không có biển báo nêu trên, tuyến đường cao tốc cho phép tốc độ 120 km/h thì cả xe ô tô con, các loại phương tiện lớn nêu trên cũng được chạy với tốc độ này.

Điều này dẫn đến không bảo đảm ATGT do các phương tiện lớn, chở nhiều người, khối lượng hàng hóa lớn do khối lượng lớn, nên chạy với tốc độ cao sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cao hơn xe con. Khi xảy ra tai nạn hậu quả nghiêm trọng hơn.

Việc thiếu quy định tốc độ tối đa đối với các phương tiện này chưa phù hợp với thông lệ tại các nước EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Vì vậy, việc bổ sung quy định tốc độ khai thác tối đa đối với xe chở nhiều người, khối lượng hàng hóa chuyên chở lớn là cần thiết, phù hợp bối cảnh, kinh nghiệm quốc tế.