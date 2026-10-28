Đề xuất giáo viên có thể làm việc 8 giờ mỗi ngày tại trường

Nội dung được nêu trong dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học đang được Bộ GD&ĐT lấy ý kiến, nhằm thay thế Thông tư số 05/2025.

Dự thảo làm rõ thời gian làm việc của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên được thực hiện theo năm học, bảo đảm 40 giờ mỗi tuần theo quy định của Bộ luật Lao động, không bao gồm thời gian nghỉ hằng năm.

Phân bổ thời gian làm việc của giáo viên theo nhiệm vụ

Điểm đáng chú ý là dự thảo không chỉ xác định tổng thời gian làm việc mà còn đề xuất phân bổ cụ thể cho từng nhóm nhiệm vụ của giáo viên.

Theo đó, thời gian giảng dạy trên lớp tối đa không quá 40% tổng thời gian làm việc; thời gian chuẩn bị trước khi lên lớp và đánh giá người học tối đa không quá 40%. Ít nhất 20% thời gian còn lại dành cho hoạt động chuyên môn, học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học (nếu có) và các nhiệm vụ hành chính khác.

Với tổng thời gian làm việc 40 giờ mỗi tuần, cách phân bổ này tương ứng tối đa 16 giờ cho việc giảng dạy trên lớp, tối đa 16 giờ cho chuẩn bị và đánh giá người học, ít nhất 8 giờ cho các hoạt động chuyên môn và hành chính.

Theo đề xuất của Bộ GD&ĐT, giáo viên có thể làm việc 8 giờ mỗi ngày tại trường. (Ảnh minh họa: AI)

Nếu bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hiệu trưởng có thể tổ chức cho giáo viên làm việc 8 giờ mỗi ngày tại trường. Đồng thời, người đứng đầu nhà trường phải phân công nhiệm vụ công khai, minh bạch và xây dựng quy chế quản lý thời gian làm việc của giáo viên.

Đề xuất tăng định mức dạy 1-2 tiết mỗi tuần

Cùng với việc làm rõ thời gian làm việc, dự thảo còn đề xuất tăng định mức tiết dạy đối với giáo viên ở cả ba cấp học.

Cụ thể, giáo viên tiểu học dự kiến tăng từ 23 lên 24 tiết mỗi tuần; giáo viên THCS tăng từ 19 lên 20 tiết; giáo viên THPT tăng từ 17 lên 19 tiết.

Như vậy, giáo viên tiểu học và THCS có thể tăng thêm một tiết mỗi tuần, trong khi giáo viên THPT tăng thêm hai tiết. Nếu tính trong 35 tuần thực dạy, mức tăng tương ứng là 35 tiết mỗi năm đối với giáo viên tiểu học, THCS và 70 tiết đối với giáo viên THPT.

Theo Bộ GD&ĐT, việc điều chỉnh nhằm phản ánh sự phát triển về năng lực chuyên môn, trình độ của đội ngũ giáo viên, đồng thời phát huy lợi thế của công nghệ thông tin và chuyển đổi số để tối ưu hóa thời gian, năng suất lao động trong nhà trường.

Dự thảo cũng đề xuất không bố trí giáo viên phổ thông kiêm nhiệm các vị trí việc làm hỗ trợ. Trong trường hợp bắt buộc phải bố trí, cơ sở giáo dục phải báo cáo cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp.

Một số quy định về giảm định mức tiết dạy và quy đổi các nhiệm vụ khác ra tiết dạy cũng được đề xuất điều chỉnh. Theo đó, các nhiệm vụ thuộc vị trí việc làm mà giáo viên đã được bổ nhiệm sẽ không được quy đổi hoặc giảm định mức tiết dạy, trừ những nhiệm vụ khác phát sinh do hiệu trưởng phân công theo quy định.