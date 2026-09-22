Đề xuất giao hơn 191.000 căn nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030

Nhà ở cho thuê được đề xuất tách riêng chỉ tiêu trong giai đoạn 2026-2030. (Ảnh minh họa)

Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030. Dự thảo dự kiến thay thế Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12/1/2026.

Điểm mới đáng chú ý là Bộ Xây dựng đề xuất tách riêng chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê, thay vì tính chung trong tổng chỉ tiêu nhà ở xã hội. Theo phương án mới nhất, tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030 là 899.859 căn, gồm 708.834 căn nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua và 191.023 căn nhà ở cho thuê.

Chỉ tiêu nhà ở cho thuê được nâng lên 191.023 căn sau khi Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, tăng 10.684 căn.

TP. Hồ Chí Minh được đề xuất giao chỉ tiêu nhà ở cho thuê lớn nhất với 52.000 căn, tiếp đến là Tây Ninh 35.000 căn; Hải Phòng 15.000 căn; Hà Nội 10.240 căn; Thái Nguyên và Bắc Ninh cùng 10.000 căn.

Riêng năm 2026, tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được đề xuất là 97.271 căn, trong đó 80.095 căn nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua và 17.176 căn nhà ở cho thuê.

Theo Bộ Xây dựng, việc cơ cấu lại chỉ tiêu xuất phát từ thực tế nguồn cung nhà ở xã hội thời gian qua chủ yếu tập trung vào phân khúc để bán, trong khi nhu cầu thuê nhà với mức giá phù hợp của công nhân tại các khu công nghiệp và người thu nhập thấp tại các đô thị lớn còn cao.

Dự thảo định hướng ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD), các vùng động lực và hành lang kinh tế quan trọng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước có 108 dự án nhà ở xã hội hoàn thành với 31.353 căn; 109 dự án khởi công với 153.762 căn, trong đó 41.204 căn để cho thuê. Lũy kế, cả nước có 907 dự án nhà ở xã hội đang triển khai với quy mô 858.494 căn.