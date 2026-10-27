Đề xuất giao điều tra viên xã xử lý một số vụ án hình sự

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 27/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Về tổ chức cơ quan điều tra trong Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho biết, ông từng đề nghị quy định trực tiếp trong luật về tổ chức bộ máy của cơ quan điều tra. Qua báo cáo giải trình, tiếp thu, cơ quan chủ trì soạn thảo đã làm rõ hướng quy định khung về tổ chức bộ máy trong luật; những nội dung cụ thể, chi tiết giao Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

“Tôi đồng tình với cách tiếp cận này. Việc quy định khung trong luật và giao các bộ trưởng quy định chi tiết sẽ tạo điều kiện tổ chức bộ máy phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong từng thời điểm”, đại biểu Phạm Văn Hòa nói.

Về nhiệm vụ, quyền hạn của điều tra viên là trưởng, phó trưởng công an cấp xã, đại biểu Phạm Văn Hòa đồng tình với việc giao thủ trưởng cơ quan điều tra cấp tỉnh phân công một số nhiệm vụ cho điều tra viên là trưởng, phó trưởng công an cấp xã.

Theo dự thảo, việc phân công có thể bao gồm các hoạt động tố tụng để giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra các vụ án về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng có tính chất đơn giản, chứng cứ rõ ràng, xảy ra trên địa bàn.

“Tôi cho rằng việc giao các nhiệm vụ này là phù hợp và hợp lý trong tình hình hiện nay”, ông Hòa nói.

Theo đại biểu đoàn Đồng Tháp, nếu mọi việc đều phải chờ cơ quan điều tra cấp tỉnh trực tiếp thực hiện thì có thể ảnh hưởng đến tính kịp thời. Có xã cách trung tâm tỉnh hàng chục kilomet, thậm chí hàng trăm kilomet.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hoà phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

“Khi xảy ra vụ việc mà phải chờ cán bộ từ tỉnh xuống thì có thể không đáp ứng được yêu cầu xử lý ngay tại cơ sở”, đại biểu Phạm Văn Hòa cho hay.

Vì vậy, theo đại biểu, giao nhiệm vụ cho trưởng, phó trưởng công an cấp xã có ngạch điều tra viên phù hợp sẽ đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Phương Thủy (đoàn Hà Nội) cho biết, tại kỳ họp trước và trong thảo luận tại tổ, bà đã có ý kiến về mô hình tổ chức cơ quan điều tra hình sự trong Công an nhân dân. Trên cơ sở nội dung giải trình, tiếp thu của Bộ Công an, đại biểu “hoàn toàn chia sẻ và tán thành yêu cầu, chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy”.

Với cách tổ chức bộ máy cơ quan điều tra như đề xuất, bà Nguyễn Phương Thủy quan tâm đến việc cần làm thế nào để tăng cường tính chuyên nghiệp của đội ngũ điều tra viên, nhất là trong bố trí cán bộ thực hiện hoạt động điều tra tại công an cấp xã.

Công an xã, phường, đặc khu được xác định là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Do đó, trưởng công an cấp xã, phó trưởng công an cấp xã đang phải đảm nhận rất nhiều nhiệm vụ về bảo đảm an ninh, trật tự; quản lý địa bàn; phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm; xây dựng lực lượng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công an ở cơ sở.

Có thể thấy, vị trí trưởng, phó trưởng công an cấp xã có yêu cầu rất cao về năng lực quản lý, chỉ huy, tổ chức lực lượng và xử lý toàn diện các vấn đề phát sinh trên địa bàn.

Trong khi đó, hoạt động điều tra hình sự đòi hỏi sự tập trung chuyên sâu vào việc thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ, làm rõ tình tiết vụ án và tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục tố tụng.

Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Phương Thuỷ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

“Vì vậy, cần bố trí người có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tập trung thực hiện nhiệm vụ, tránh để việc kiêm nhiệm quá nhiều công việc ảnh hưởng đến chất lượng giải quyết các vụ án”, bà Nguyễn Phương Thủy cho hay.

Tiếp thu, giải trình sau đó, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an cảm ơn các đại biểu Quốc hội đã quan tâm, phát biểu, đóng góp ý kiến sâu sắc, trách nhiệm đối với dự thảo luật.

Tại phiên thảo luận ở tổ ngày 19/10, đã có nhiều lượt ý kiến đại biểu tham gia đóng góp. Cơ quan chủ trì soạn thảo đã có báo cáo tiếp thu, giải trình bước đầu gửi các đại biểu Quốc hội.

Tại phiên thảo luận ở hội trường hôm nay, các ý kiến phát biểu cơ bản đồng tình với những nội dung tiếp thu, giải trình của cơ quan chủ trì soạn thảo.

“Ngay sau phiên thảo luận này, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật; báo cáo Chính phủ và trình Quốc hội xem xét, thông qua”, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định.