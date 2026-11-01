Đề xuất giao địa phương đầu tư đường song hành khi nâng cấp cao tốc Hà Nội – Bắc Giang

Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang hiện nay. Ảnh: PV.

Ban Quản lý dự án 2 vừa báo cáo Bộ Xây dựng kết quả hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng, nâng cấp tuyến Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang thành đường cao tốc theo phương thức đối tác công – tư (PPP).

Dự án được nghiên cứu trên chiều dài gần 39km, từ nút giao Quốc lộ 31, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh đến nút giao CT.07, xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội. Tuyến chính được đề xuất đầu tư quy mô 8 làn xe, nền đường rộng 42m. Trên tuyến sẽ mở rộng 4 cầu Minh Khai, Xương Giang, Như Nguyệt, Nội Duệ; nối dài, mở rộng 28 hầm chui và đầu tư đồng bộ hệ thống trạm dừng nghỉ, giao thông thông minh, thu phí.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 10.700 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi vay. Dự án dự kiến áp dụng hợp đồng BOT, không sử dụng vốn nhà nước; nhà đầu tư thu xếp toàn bộ vốn, gồm 15% vốn chủ sở hữu và 85% vốn vay thương mại.

Đối với hạng mục đường song hành, tư vấn đề xuất đầu tư bổ sung hơn 20km tại các đoạn chưa có đường gom. Trong đó, đoạn Quốc lộ 31 – cầu Như Nguyệt dài gần 2km; đoạn cầu Như Nguyệt – nút giao CT.07 dài gần 19km. Đường được thiết kế theo quy mô đô thị, nền rộng từ 16,5 đến 27m, đồng bộ vỉa hè, thoát nước, chiếu sáng và hào kỹ thuật.

Sơ bộ tổng mức đầu tư hạng mục này gần 5.200 tỷ đồng. Tư vấn kiến nghị tách khỏi dự án PPP, giao địa phương đầu tư bằng vốn đầu tư công, đồng bộ với công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ dự án.

Ban Quản lý dự án 2 đề nghị Bộ Xây dựng lấy ý kiến các cơ quan liên quan; trong đó, UBND thành phố Bắc Ninh thống nhất bố trí vốn đầu tư đường song hành, UBND thành phố Hà Nội thống nhất phương án đầu tư đoạn từ nút giao CT.07 đến đầu cầu Phù Đổng. Riêng phần đường gom thuộc địa phận Hà Nội, dài khoảng 320m mỗi bên, Ban kiến nghị nhà đầu tư xây dựng để phục vụ xe máy và xe thô sơ lưu thông.

Tuyến Hà Nội – Bắc Giang dài hơn 45km, hiện khai thác theo hợp đồng BOT với quy mô 4 làn xe. Tuyến còn khoảng 16km chưa có đường gom; xe máy vẫn lưu thông trên làn dừng khẩn cấp ở đoạn từ cầu Như Nguyệt đến cầu Phù Đổng. Ngoài ra, 16 nút giao, nhiều vị trí đấu nối vào khu công nghiệp và 31 hầm chui dân sinh chật hẹp, thường xuyên ngập khi mưa lớn, cũng là những bất cập cần khắc phục.

Theo quy hoạch, đoạn tuyến thuộc cao tốc Bắc – Nam phía Đông (CT.01), quy mô 8 làn xe, dự kiến đầu tư trước năm 2030.