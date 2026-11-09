Đề xuất giao địa phương cấp phép cơ sở đào tạo thuyền viên đường thủy

Địa phương trực tiếp cấp, thu hồi giấy phép đào tạo thuyền viên

Thay vì duy trì việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa theo cơ chế hiện hành, Bộ Xây dựng đề xuất giao UBND cấp tỉnh trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này trong phạm vi địa phương.

Dự thảo Nghị định đẩy mạnh phân cấp cho địa phương trong quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa trong phạm vi địa phương. (Ảnh minh họa).

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hàng hải, đường thủy nội địa liên quan đến phân cấp, phân định thẩm quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến.

Cụ thể, dự thảo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị định số 78/2016/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Theo đó, UBND cấp tỉnh sẽ trực tiếp tổ chức cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. Đồng thời, địa phương có trách nhiệm định kỳ cập nhật, công bố công khai danh sách các cơ sở đã được cấp phép trên Cổng thông tin điện tử của địa phương.

Theo cơ quan soạn thảo, việc giao UBND cấp tỉnh thực hiện thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận không làm thay đổi bản chất các điều kiện kinh doanh. Ngược lại, phương án này phát huy vai trò chủ động và trách nhiệm quản lý trực tiếp của chính quyền địa phương.

Dù đẩy mạnh phân cấp, dự thảo vẫn xác định rõ trách nhiệm quản lý thống nhất của các cơ quan Trung ương.

Trong đó, Bộ Xây dựng giữ vai trò thống nhất quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa trên phạm vi cả nước; chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các quy định pháp luật. Bộ cũng ban hành hệ thống quy chuẩn kỹ thuật về cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Bên cạnh nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện các điều kiện kinh doanh, Bộ Xây dựng dự kiến tổ chức kiểm tra định kỳ 5 năm một lần đối với các cơ sở đào tạo.

Nội dung kiểm tra tập trung đánh giá toàn diện tình trạng kỹ thuật của trang thiết bị, năng lực đội ngũ giáo viên, nội dung và chương trình đào tạo, qua đó bảo đảm hoạt động đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tế.

Bộ Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo theo quy định pháp luật.

Tích hợp thủ tục cấp lại, giảm bước hành chính cho cơ sở đào tạo

Không chỉ thay đổi thẩm quyền giải quyết, dự thảo còn hướng tới tháo gỡ những bất cập trong quy trình hành chính đối với các cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Theo cơ quan soạn thảo, kể từ khi Nghị định số 78/2016/NĐ-CP được ban hành, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này đã có những chuyển biến tích cực.

Các quy định góp phần tạo môi trường công bằng, công khai, minh bạch trong hoạt động đào tạo, thi, kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn. Chất lượng đội ngũ thuyền viên, người lái phương tiện thủy từng bước được cải thiện, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của ngành vận tải đường thủy nội địa, hội nhập quốc tế và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai, một số quy trình hành chính vẫn bộc lộ bất cập.

Đáng chú ý, việc duy trì thủ tục cấp lại độc lập đối với trường hợp chỉ thay đổi thông tin khiến cơ sở đào tạo phải thực hiện thêm một bước giải quyết hành chính không cần thiết. Trong khi đó, cơ quan quản lý vẫn phải kiểm tra những thông tin cơ bản tương tự như khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận lần đầu.

Để khắc phục tình trạng này, cơ quan soạn thảo đề xuất tích hợp các trường hợp thay đổi thông tin trực tiếp vào thủ tục cấp Giấy chứng nhận, trên cơ sở rà soát và thực hiện cơ chế phân cấp.

Giải pháp được kỳ vọng giúp cắt giảm đầu mục thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các cơ sở đào tạo trong quá trình hoạt động. Đồng thời, trách nhiệm duy trì điều kiện kinh doanh, bảo đảm chất lượng đào tạo của các cơ sở vẫn được ràng buộc đầy đủ và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý.

Một nội dung quan trọng khác được cơ quan soạn thảo đặt ra là thống nhất đồng bộ tên thủ tục, thành phần hồ sơ và xây dựng quy định chuyển tiếp chặt chẽ.

Theo đó, các Giấy chứng nhận đã được cấp trước đó vẫn giữ nguyên giá trị; những hồ sơ đang trong quá trình giải quyết được xử lý liên tục, thông suốt, không làm gián đoạn hoạt động của các cơ sở đào tạo.