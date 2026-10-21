Đề xuất giao Bộ Y tế quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Ngày 21/10, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị phối hợp triển khai công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Hội nghị đánh giá toàn diện kết quả phối hợp liên vùng, tháo gỡ các “điểm nghẽn” về rác thải, ô nhiễm không khí và nguồn nước, đồng thời đề ra những chiến lược đột phá nhằm xây dựng Thủ đô xanh - sạch - bền vững.