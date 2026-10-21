Đề xuất giao Bộ Y tế quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
Sáng 21/10, thảo luận tại Tổ 7 gồm Đoàn ĐBQH TP. Bắc Ninh và tỉnh Lâm Đồng, về Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các đại biểu đề nghị giao trách nhiệm cho Bộ Y tế trong quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và cần có các biện pháp chế tài để tăng cường quản lý và kiểm soát giá thuốc bán buôn.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/de-xuat-giao-bo-y-te-quy-dinh-gia-dich-vu-kham-benh-chua-benh-10435138.html