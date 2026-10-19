Đề xuất giao Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cụ thể thẩm quyền của các cơ quan điều tra trực thuộc

Theo dự thảo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các chức năng điều tra của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao được chuyển sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, chức năng điều tra của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát quân sự Trung ương được chuyển sang Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội tại tổ 10, chiều 19-10. Ảnh: VŨ PHONG

Về tổ chức bộ máy, thẩm quyền điều tra của từng cơ quan điều tra thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sau khi điều chuyển chức năng, nhiệm vụ, các đại biểu cho rằng không nên quy định cứng trong luật, vì có thể dẫn tới bất cập khi tổ chức bộ máy, chức năng và nhiệm vụ của các cơ quan thay đổi. Việc phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan cũng cần tính đến đặc thù của từng lực lượng.

Vì vậy, các đại biểu đề xuất giao Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cụ thể việc phân công thẩm quyền điều tra, cũng như cơ cấu tổ chức của các cơ quan thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm rõ ràng và phù hợp với yêu cầu thực tế.

Về thời hạn bàn giao vụ việc giữa các cơ quan có thẩm quyền, các đại biểu cho rằng cần cân nhắc đặc thù hoạt động của các lực lượng như kiểm lâm, kiểm ngư và hải quan.

Thực tế, khi phát hiện vi phạm pháp luật, có vụ việc các lực lượng được tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu, nhưng cũng có trường hợp phải chuyển giao ngay cho cơ quan điều tra có thẩm quyền. Việc xác định thời hạn bàn giao vì thế cần bảo đảm tính linh hoạt, tránh làm mất thời cơ thu thập chứng cứ và xử lý vụ việc.

Tùy tính chất vụ án, hồ sơ cần được chuyển kịp thời đến cơ quan điều tra thuộc Công an hoặc Quân đội để giải quyết theo đúng chức năng, thẩm quyền. Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan tiếp nhận thông tin, vụ việc không thể thay thế toàn bộ hoạt động điều tra của cơ quan có thẩm quyền. Việc phải tiến hành lại nhiều hoạt động có thể gây mất thời gian, do đó, các đại biểu đề nghị cần nghiên cứu quy định thời gian điều tra, bàn giao phù hợp với yêu cầu thực tiễn.