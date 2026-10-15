Đề xuất giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70

Thông tin được Bộ Y tế nêu trong văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Trị sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo Bộ Y tế, chính sách trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội đối với người cao tuổi đã nhiều lần được điều chỉnh theo hướng mở rộng đối tượng, giảm độ tuổi thụ hưởng và nâng mức trợ cấp.

Năm 2002, người từ đủ 90 tuổi trở lên thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội. Đến năm 2007, độ tuổi này giảm xuống 85; năm 2011, chính sách áp dụng với người từ đủ 80 tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Người cao tuổi phường Tây Hồ tham gia ngày hội Chăm sóc sức khoẻ Người cao tuổi ngày 15/10.

Năm 2021, diện thụ hưởng tiếp tục được mở rộng, bao gồm người từ đủ 75 đến dưới 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

Từ ngày 1/7/2025, theo Nghị định 176/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, người từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, hoặc đang hưởng ở mức thấp hơn mức trợ cấp hưu trí xã hội và đáp ứng các điều kiện theo quy định, được hưởng chính sách. Người từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được đưa vào diện thụ hưởng.

Mức trợ cấp hưu trí xã hội hiện hành là 540.000 đồng mỗi người mỗi tháng.

Bên cạnh phương án giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp xuống 70, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận kiến nghị mở rộng chính sách đến người từ đủ 65 đến dưới 70 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Theo Bộ, đề xuất này có phạm vi rộng hơn phương án đang được nghiên cứu. Các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục đánh giá số lượng người có thể thụ hưởng, tác động chính sách và khả năng cân đối nguồn lực, trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Việc điều chỉnh độ tuổi và mở rộng diện hưởng sẽ được cân nhắc theo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng ngân sách trong từng thời kỳ, hướng tới tăng độ bao phủ và ưu tiên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.