Đề xuất giảm tiếng pháo hoa để bảo vệ động vật hoang dã

Chuyên gia Anh cảnh báo tác động của pháo hoa đến động vật hoang dã. (Nguồn: Getty Images)

Trung tâm Phúc lợi Động vật hoang dã (CWAW) cho rằng mức giảm xuống 110 decibel mà chính phủ đề xuất vẫn chưa đủ để bảo vệ các loài động vật. Tiếng pháo hoa có thể lan xa tới 10 km, khiến chim hoảng loạn, rời khỏi nơi cư trú hàng loạt, thậm chí va vào cây cối và những cá thể khác dẫn đến tử vong.

Các chuyên gia cảnh báo tiếng nổ đột ngột còn gây căng thẳng, làm gián đoạn hoạt động kiếm ăn và di cư của động vật. Mảnh vỡ pháo hoa cũng có thể gây nguy hiểm cho các loài sống trong tự nhiên.

Một nghiên cứu tại Bulgaria ghi nhận hơn 1.000 con chim chết gần một tuyến đường đi bộ vào ngày đầu năm 2025, cách địa điểm bắn pháo hoa hơn 1 km. Những con chim hoảng loạn, va vào cây cối và những cá thể khác.

CWAW cho rằng giảm giới hạn xuống 90 decibel có thể thu hẹp phạm vi bị ảnh hưởng bởi tiếng pháo hoa khoảng 100 lần so với mức 120 decibel hiện nay.

New Zealand đã áp dụng giới hạn 90 decibel đối với pháo hoa dành cho người tiêu dùng từ năm 2008, đồng thời rút ngắn thời gian bán và nâng độ tuổi tối thiểu được mua pháo hoa lên 18.

Trong khi đó, Hiệp hội Pháo hoa Anh cho rằng chưa có đủ bằng chứng để áp dụng mức giới hạn 90 decibel. Tổ chức này đề xuất tăng cường thực thi các quy định hiện hành và tuyên truyền người dân sử dụng pháo hoa có trách nhiệm, đồng thời cảnh báo quy định quá nghiêm ngặt có thể khiến người dân tìm đến pháo hoa bất hợp pháp.

Chính phủ Anh hiện vẫn đang tham vấn về việc giảm tiếng ồn pháo hoa, mở rộng danh mục sản phẩm bị cấm bán và điều chỉnh một số quy định liên quan.

(theo The Guardian)