Đề xuất giảm phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để giảm tải cho QL5

Công an TP. Hải Phòng cũng có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam và VIDIFI đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đối với xe tải nặng, xe container.

Công an TP. Hải Phòng đánh giá chi phí lưu thông trên cao tốc hiện nay còn tương đối cao với nhóm phương tiện này là một trong những nguyên nhân khiến phần lớn xe tải trọng lớn, container vẫn lựa chọn QL5 và các tuyến đường khác thay vì đi cao tốc.

Trạm thu phí không dừng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là chi phí lưu thông trên cao tốc còn cao đối với xe tải nặng và xe container. Vì vậy, Công an TP. Hải Phòng đề nghị nghiên cứu giảm giá vé đối với phương tiện loại 4 (xe tải từ 10 đến dưới 18 tấn, xe container 20 feet), loại 5 (xe tải từ 18 tấn trở lên, xe container 40 feet) sử dụng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Theo Công an TP. Hải Phòng, khu vực cuối QL5 và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tập trung nhiều cảng biển lớn cùng hàng chục cảng thủy nội địa. Mỗi ngày có hàng nghìn xe container ra vào phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, phần lớn phương tiện lựa chọn QL5 thay vì cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, dù các nút giao từ cao tốc tới cảng được đánh giá khá thuận lợi.

Theo đó, xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe container 20 feet thuộc nhóm 4 đang chịu mức phí 675.000 đồng/lượt toàn tuyến.

Xe tải từ 18 tấn trở lên và xe container 40 feet thuộc nhóm 5 có mức phí 870.000 đồng/lượt.

Theo số liệu được Hải Phòng rà soát, QL5 hiện có lưu lượng khoảng 35.180 ô tô/ngày, trong đó có tới 14.493 xe rơ-moóc, sơ mi rơ-moóc. Lưu lượng này đã vượt năng lực thiết kế của tuyến, khiến QL5 thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên trục QL10 - Nguyễn Trường Tộ - Bùi Viện, nơi hiện có khoảng 15.110 ô tô lưu thông mỗi ngày, trong đó khoảng 5.000 xe rơ-moóc, sơ mi rơ-moóc.

Trong khi đó, số liệu tại trạm thu phí cuối tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy xe rơ-moóc, sơ mi rơ-moóc chỉ chiếm khoảng 6% tổng số ô tô lưu thông trên cao tốc.

Việc lưu lượng xe tải nặng và container tập trung nhiều trên QL5 và các tuyến đường đô thị không chỉ gây ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng đến việc thi công các dự án giao thông mà Hải Phòng đang triển khai.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được đưa vào khai thác năm 2015

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dài khoảng 105,5km, được đưa vào khai thác toàn tuyến từ cuối năm 2015, quy mô 6 làn xe và tốc độ thiết kế tối đa 120km/h. Tuyến đường được xác định là trục giao thông quan trọng kết nối Hà Nội với Hải Phòng và hệ thống cảng biển phía Bắc.

Tuy nhiên, lượng xe đầu kéo và container sử dụng cao tốc này hiện còn thấp so với năng lực khai thác của tuyến.

Việc chuyển thêm một phần lưu lượng xe tải, container từ các tuyến quốc lộ sang cao tốc vì vậy được Hải Phòng kỳ vọng vừa khai thác tốt hơn hạ tầng hiện có, vừa giảm áp lực giao thông trên các trục kết nối trực tiếp với hệ thống cảng biển.

UBND TP. Hải Phòng sẽ chỉ đạo Sở Xây dựng, Công an TP. Hải Phòng và các chủ đầu tư dự án phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai phương án sau khi được thống nhất.

Thống kê tại Hải Phòng trong 8 tháng đầu năm 2026 cho thấy trên địa bàn thành phố xảy ra 539 vụ tai nạn giao thông, làm 281 người chết và 339 người bị thương.

Riêng các vụ liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải, gồm xe tải trọng lớn và xe container là 162 vụ, chiếm 30,1% tổng số vụ; làm 103 người chết, chiếm 36,7% tổng số người tử vong do tai nạn giao thông.