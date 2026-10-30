Đề xuất giảm mức phạt với người nộp thuế ngừng kinh doanh chưa đóng mã số thuế

Đề xuất giảm đến 70% mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế. (Ảnh minh họa)

Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong thực hiện pháp luật về quản lý thuế, đồng thời đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực hiện cam kết quốc tế về trao đổi thông tin theo yêu cầu.

Dự thảo đề xuất áp dụng chính sách đối với người nộp thuế ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (trạng thái 03) và người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế (trạng thái 06) tính đến thời điểm Nghị quyết có hiệu lực thi hành.

Về hồ sơ khai thuế, người nộp thuế thuộc các trường hợp trên được đề xuất không phải nộp hồ sơ đối với những kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế trong thời gian không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo thông báo của cơ quan thuế.

Trường hợp bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động hoặc văn bản tương đương, người nộp thuế cũng không phải nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian này, trừ hồ sơ quyết toán thuế đến thời điểm thu hồi.

Tuy nhiên, người nộp thuế vẫn phải hoàn thành các hồ sơ khai thuế còn thiếu của những kỳ tính thuế trước thời điểm nêu trên và hồ sơ của các kỳ phát sinh nghĩa vụ thuế sau đó. Khi thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, người nộp thuế phải cam kết, chịu trách nhiệm trước pháp luật về thời gian không hoạt động và các kỳ không phát sinh nghĩa vụ thuế.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất giảm mức phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế nếu người nộp thuế đã nộp đầy đủ hồ sơ còn thiếu. Cụ thể, mức phạt bằng 30% mức phạt theo Điều 13 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP đối với hồ sơ nộp từ ngày Nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2027; tăng lên 50% trong giai đoạn từ ngày 1/7/2027 đến hết ngày 31/12/2027 và 70% từ ngày 1/1/2028 đến hết ngày 30/6/2028.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, dự thảo đề xuất không xử phạt vi phạm thủ tục thuế theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP. Trường hợp nộp thuế theo phương pháp kê khai và đã hoàn thành hồ sơ còn thiếu, mức phạt được đề xuất bằng 50% mức phạt quy định đối với các trường hợp nêu trên.

Các chính sách này không áp dụng đối với hành vi có dấu hiệu trốn thuế hoặc người nộp thuế đang bị thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử về hành vi trốn thuế, gian lận thuế hoặc sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.