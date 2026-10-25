Đề xuất giảm điểm ưu tiên trong tuyển sinh vào lớp 10

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa đăng tải dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Việc xây dựng dự thảo nhằm đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh mới, khi công tác quản trị giáo dục có nhiều thay đổi, chuyển đổi số được đẩy mạnh, mạng lưới cơ sở giáo dục được sắp xếp và mô hình tổ chức chính quyền địa phương có sự điều chỉnh.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là đề xuất điều chỉnh chính sách cộng điểm ưu tiên và điểm khuyến khích trong tuyển sinh vào lớp 10, theo hướng thu gọn đối tượng, giảm mức điểm cộng so với quy định hiện hành tại Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT.

Đề xuất giảm điểm ưu tiên tối đa từ 2 điểm xuống 1 điểm trong tuyển sinh vào lớp 10 (Ảnh: Nguyễn Đắc Phú).

Theo quy định hiện hành tại Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT, đối tượng ưu tiên được chia thành 3 nhóm, với mức điểm cộng lần lượt là 2 điểm đối với nhóm 1, 1,5 điểm đối với nhóm 2 và 1 điểm đối với nhóm 3.

Tuy nhiên, tại dự thảo mới, Bộ GD&ĐT đề xuất thu gọn còn 2 nhóm đối tượng ưu tiên. Theo đó, mức điểm cộng cao nhất dự kiến giảm từ 2 điểm xuống còn 1 điểm đối với nhóm 1; nhóm 2 được hưởng mức điểm ưu tiên 0,5 điểm, thay vì 1,5 điểm như quy định hiện hành.

Dự thảo cũng quy định mỗi thí sinh chỉ được hưởng một mức điểm ưu tiên cao nhất. Do việc phân nhóm đối tượng có sự điều chỉnh, mức điểm cụ thể mà từng học sinh được hưởng sẽ căn cứ vào danh mục đối tượng mới khi thông tư được ban hành chính thức.

Theo phương án đề xuất, nhóm 1 gồm trẻ em, học sinh là con liệt sĩ, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh, con đối tượng chính sách khác theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Nhóm 2 gồm trẻ em, học sinh thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều theo quy định của Chính phủ; trẻ em, học sinh và bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú tại xã, thôn đặc biệt khó khăn; trẻ em, học sinh là người dân tộc thiểu số hoặc có cha đẻ, mẹ đẻ là người dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư mới cũng đề xuất quy định tổng điểm khuyến khích không quá 1 điểm. Khoản điểm này được cộng một lần vào tổng điểm xét tuyển sau khi quy đổi về thang điểm tương ứng với số môn thi, tính theo thang điểm 10 cho mỗi môn. Sở GD&ĐT căn cứ điều kiện thực tế và quy định của pháp luật để xác định đối tượng được cộng điểm khuyến khích.

Trong khi đó, quy định hiện hành tại Thông tư 30 cho phép cộng từ 0,5 đến 1,5 điểm cho học sinh đạt giải nhất, nhì, ba cấp tỉnh trong các kỳ thi thuộc diện quy định. Nếu đề xuất được thông qua, mức điểm khuyến khích tối đa sẽ giảm từ 1,5 điểm xuống còn 1 điểm.