Đề xuất giảm đến 70% tiền phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế đối với doanh nghiệp đã ngừng hoạt động

Người nộp thuế giao dịch tại Thuế cơ sở 4, Thuế Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Quang

Theo dự thảo Nghị quyết về chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký được xem xét giảm tiền phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế nếu hoàn thành đầy đủ hồ sơ còn thiếu.

Cụ thể, nếu hoàn thành hồ sơ từ thời điểm Nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 30-6-2027, người nộp thuế chỉ phải nộp 30% mức phạt theo quy định. Với trường hợp hoàn thành hồ sơ từ ngày 1-7 đến 31-12-2027, mức phạt còn 50%; từ ngày 1-1 đến 30-6-2028, mức phạt còn 70% so với quy định hiện hành.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai, dự thảo đề xuất mức phạt bằng 50% mức thông thường khi người nộp thuế bổ sung đầy đủ hồ sơ còn thiếu. Hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán được đề xuất miễn khoản phạt hành chính này.

Chính sách dự kiến không áp dụng đối với các trường hợp đã có quyết định xử phạt, có hành vi trốn thuế hoặc đang bị điều tra, truy tố, xét xử về hành vi gian lận thuế, hóa đơn.

Theo Bộ Tài chính, tiền phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế đang là một trong những vướng mắc khiến doanh nghiệp, hộ kinh doanh gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động.

Ngoài giảm tiền phạt, Bộ Tài chính cũng đề xuất miễn nộp hồ sơ khai thuế đối với những kỳ không phát sinh nghĩa vụ thuế trong thời gian doanh nghiệp nhận được thông báo không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh bị thu hồi giấy đăng ký nhưng chưa đóng mã số thuế cũng thuộc diện được xem xét miễn nộp hồ sơ khai thuế; riêng hồ sơ quyết toán thuế đến thời điểm thu hồi vẫn phải hoàn thành.

Một nội dung đáng chú ý khác là đề xuất xem xét đóng mã số thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động trên 10 năm, với điều kiện không còn nợ thuế và không thuộc diện thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử.

Theo phương án dự kiến, cơ quan thuế sẽ công khai thông tin về đơn vị, người nộp thuế trên trang thông tin điện tử trong 30 ngày. Nếu hết thời hạn này không có ý kiến khác, cơ quan thuế thực hiện đóng mã số thuế trên hệ thống và chuyển thông tin đến cơ quan đăng ký kinh doanh để xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp phát hiện người nộp thuế còn bỏ sót nghĩa vụ, cơ quan thuế sẽ khôi phục mã số thuế, truy thu thuế và tính tiền chậm nộp theo quy định.