Sau khi tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Tài chính đã điều chỉnh một số chính sách theo hướng giảm mạnh tiền phạt, đơn giản hóa thủ tục cho người nộp thuế, trong dự thảo nghị quyết vừa trình Chính phủ.

Theo Bộ Tài chính, một trong những vướng mắc trong quá trình xử lý mã số thuế tồn đọng của người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 là số tiền phạt vi phạm hành chính tích lũy qua nhiều năm, vượt quá khả năng tài chính của một bộ phận người nộp thuế.

Thực tế, nhiều người nộp thuế đã ngừng hoạt động thời gian dài nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ khai thuế. Khi quay lại thực hiện thủ tục phải khắc phục nhiều hồ sơ khai thuế quá hạn, với số tiền phạt có thể rất lớn.

Bên cạnh đó, người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn còn phải thực hiện các thủ tục liên quan đến thông báo, báo cáo về hóa đơn để hoàn tất việc khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Đề xuất giảm 85% tiền phạt hộ kinh doanh kê khai đóng mã số thuế. (Ảnh: Báo Chính phủ).

Nếu chỉ áp dụng cơ chế xử phạt đặc thù đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế mà không có chính sách tương ứng đối với vi phạm về thông báo, báo cáo hóa đơn, người nộp thuế vẫn phải chịu các khoản tiền phạt liên quan đến hóa đơn khi thực hiện thủ tục.

Để tháo gỡ những vướng mắc này, dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong thực hiện pháp luật về quản lý thuế, đáp ứng yêu cầu cấp bách trong thực hiện cam kết quốc tế về trao đổi thông tin theo yêu cầu đề xuất áp dụng mức phạt tiền theo lộ trình đối với người nộp thuế ở trạng thái 03, 06 thuộc đối tượng áp dụng Nghị quyết.

Khi nộp đủ hồ sơ khai thuế và thông báo, báo cáo về hóa đơn mà có hành vi vi phạm tương ứng, người nộp thuế được đề xuất áp dụng các mức phạt bằng 30%, 50% và 70% mức phạt tiền quy định tại Điều 13, Điều 29 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Cụ thể, đối với hồ sơ nộp từ ngày 21/11/2026 đến hết ngày 30/6/2027, mức phạt áp dụng là 30%; từ ngày 1/7/2027 đến hết ngày 31/12/2027 là 50%; từ ngày 1/1/2028 đến hết ngày 30/6/2028 là 70%.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất chính sách hỗ trợ riêng đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuộc đối tượng áp dụng, Bộ Tài chính đề xuất không xử phạt hành vi vi phạm thủ tục thuế.

Riêng hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai, khi nộp đủ hồ sơ khai thuế và thông báo, báo cáo về hóa đơn mà có vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc quy định về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn, được đề xuất áp dụng mức phạt tiền bằng 15% mức phạt theo quy định tại Điều 13, Điều 29 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Khác với lộ trình áp dụng các mức phạt 30%, 50% và 70%, mức phạt 15% đối với nhóm đối tượng này được đề xuất áp dụng thống nhất từ ngày 21/11/2026 đến hết ngày 30/6/2028.

Theo cơ quan soạn thảo, lộ trình áp dụng các mức phạt 30%, 50% và 70% được thiết kế theo nguyên tắc người nộp thuế thực hiện càng sớm, mức hỗ trợ càng cao.

Điều này tạo động lực để người nộp thuế chủ động hoàn thành nghĩa vụ khai thuế, khắc phục vi phạm và thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Chính sách đặc thù không miễn nghĩa vụ thuế, không miễn trách nhiệm đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế mà chỉ điều chỉnh mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm thuộc phạm vi, đối tượng và thời hạn được Nghị quyết quy định. Chính sách không áp dụng đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế; người nộp thuế đang được kiểm tra thuế, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.