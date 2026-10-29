Đề xuất giảm 70% mức phạt thuế, chưa tạm hoãn xuất cảnh người bị mạo danh lập DN

Đề xuất giảm tới 70% mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Tại dự thảo Nghị quyết, Bộ Tài chính đề xuất chính sách đặc thù về hồ sơ khai thuế, mức phạt vi phạm hành chính, xử lý mã số thuế tồn đọng lâu năm và bảo vệ cá nhân bị giả mạo thông tin để đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Về hồ sơ khai thuế, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ đối với kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế trong thời gian không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo thông báo của cơ quan thuế.

Với người nộp thuế chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế nhưng đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, giấy phép thành lập và hoạt động hoặc văn bản tương đương, dự thảo đề xuất không phải nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian bị thu hồi, trừ hồ sơ quyết toán thuế đến thời điểm thu hồi.

Bộ Tài chính đề xuất giảm 70% tiền phạt vi phạm thủ tục thuế cho doanh nghiệp ngừng hoạt động.

Chính sách này nhằm tháo gỡ vướng mắc về thủ tục khai thuế trong thời gian người nộp thuế không còn hoạt động. Tuy nhiên, người nộp thuế vẫn phải nộp đầy đủ hồ sơ còn thiếu của các kỳ trước thời điểm cơ quan thuế thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, cũng như hồ sơ của các kỳ có phát sinh nghĩa vụ thuế.

Dự thảo không áp dụng chính sách này đối với trường hợp có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế hoặc đang được cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Về mức phạt, Bộ Tài chính đề xuất doanh nghiệp, tổ chức đã nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế còn thiếu được áp dụng mức phạt bằng 30%, 50% hoặc 70% mức phạt hiện hành, tùy thời điểm hoàn thành hồ sơ.

Cụ thể, nếu hoàn thành hồ sơ từ ngày Nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2027, người nộp thuế được áp dụng mức phạt bằng 30% mức hiện hành, tương đương giảm 70%. Mức phạt bằng 50% được áp dụng với hồ sơ hoàn thành từ ngày 1/7/2027 đến hết ngày 31/12/2027; mức phạt bằng 70% áp dụng từ ngày 1/1/2028 đến hết ngày 30/6/2028.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán, dự thảo đề xuất không xử phạt hành vi vi phạm thủ tục thuế theo quy định được dẫn chiếu tại dự thảo.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai đã nộp đầy đủ hồ sơ khai thuế còn thiếu được áp dụng mức phạt bằng 50% mức phạt quy định tại dự thảo, từ ngày Nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2028.

Các chính sách giảm mức phạt không áp dụng đối với hành vi có dấu hiệu trốn thuế hoặc trường hợp người nộp thuế đang bị thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử về hành vi trốn thuế, gian lận thuế hoặc sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

Theo ước tính của Bộ Tài chính, khoảng 1,6 triệu hồ sơ khai thuế có thể được nộp bổ sung. Nếu người nộp thuế hoàn thành hồ sơ trong giai đoạn áp dụng mức phạt bằng 30% mức hiện hành, số tiền phạt dự kiến giảm khoảng 12.670 tỷ đồng.

Trong giai đoạn áp dụng mức phạt bằng 50%, số tiền phạt dự kiến giảm khoảng 9.100 tỷ đồng. Với giai đoạn áp dụng mức phạt bằng 70%, số tiền phạt dự kiến giảm khoảng 5.600 tỷ đồng.

Xử lý mã số thuế tồn đọng trên 10 năm

Bên cạnh đó, dự thảo đề xuất xử lý mã số thuế của người nộp thuế đã ngừng hoạt động hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký từ đủ 10 năm trở lên tính đến ngày Nghị quyết có hiệu lực, không có nợ thuế và không thuộc trường hợp đang được thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử thì được xem xét chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Trước khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế phải công khai thông tin người nộp thuế dự kiến được xử lý trên trang thông tin điện tử trong 30 ngày. Nếu người nộp thuế không đề nghị khôi phục mã số thuế và cơ quan thuế không nhận được ý kiến phản đối bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, cơ quan thuế thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế trên hệ thống quản lý thuế.

Đề xuất chưa tạm hoãn xuất cảnh người bị mạo danh đăng ký kinh doanh

Theo dự thảo, cá nhân bị giả mạo thông tin để đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thể được tạm thời chưa áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nếu đã gửi văn bản đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan thuế và cơ quan công an xử lý vụ việc.

Đồng thời, cơ quan công an có văn bản xác nhận đã tiếp nhận phản ánh và đang giải quyết. Việc áp dụng chính sách sẽ thực hiện theo quy định cụ thể tại dự thảo Nghị quyết và các văn bản pháp luật liên quan.

Trong quá trình triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, cơ quan thuế đã tiếp nhận 614 phản ánh của người dân về việc thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Hơn 2,5 triệu mã số thuế tồn đọng

Theo tờ trình, tính đến ngày 23/10/2026, cả nước có 2.518.440 người nộp thuế đã ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế.

Trong đó, có 643.383 người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, gồm 211.802 doanh nghiệp, tổ chức và 431.581 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Số người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký là 1.875.057 trường hợp, gồm 861.010 doanh nghiệp, tổ chức và 1.014.047 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Đáng chú ý, có 529.041 trường hợp đã ngừng hoạt động hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký từ năm 2015 trở về trước, tức trên 10 năm, chiếm 21% tổng số người nộp thuế ở hai trạng thái này.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, cơ quan thuế đã giải quyết chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với 777.835 trường hợp, gồm 143.786 doanh nghiệp, tổ chức và 634.049 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo Bộ Tài chính, kết quả xử lý thực chất của Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” còn hạn chế. Nguyên nhân xuất phát từ nhiều phía, gồm nhiều thủ tục rút khỏi thị trường, người nộp thuế không còn hồ sơ, sổ sách hoặc người đại diện; dữ liệu giữa cơ quan thuế và đăng ký kinh doanh chưa đồng bộ...

Bộ Tài chính cho rằng, nếu không có chính sách đặc thù hỗ trợ, giảm nghĩa vụ tài chính khi người nộp thuế thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, việc xử lý số lượng lớn trường hợp không còn hoạt động sẽ gặp nhiều khó khăn.

Theo dự thảo, các chính sách đặc thù được áp dụng đến hết ngày 30/6/2028. Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị quyết trước ngày 15/12/2026. Việc ban hành chính sách nhằm tạo điều kiện để người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ, khắc phục các nghĩa vụ còn tồn đọng để khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế; đồng thời giúp cơ quan thuế rà soát, xử lý các trường hợp không còn hoạt động, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu quản lý thuế.