Đề xuất giải pháp nâng chất lượng công tác xã hội giai đoạn 2027 - 2030

Tham dự hội thảo có đại diện các bộ, ngành, Sở Y tế các tỉnh, thành phố, cơ sở đào tạo công tác xã hội, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và các cơ quan báo chí.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhấn mạnh, trong bối cảnh nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và già hóa dân số, công tác xã hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu khai mạc hội thảo.

Năm 2026, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, phát triển mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ và cải cách hành chính trong lĩnh vực này đạt nhiều kết quả tích cực.

Bộ Y tế đã tham mưu trình ban hành Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 22/9/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới; đồng thời trình Chính phủ ban hành 2 nghị định về trợ giúp xã hội và hoạt động, quản lý cơ sở trợ giúp xã hội.

Cụ thể, Nghị định số 335/2026/NĐ-CP quy định về chính sách trợ giúp xã hội và Nghị định số 395/2026/NĐ-CP quy định về hoạt động, quản lý cơ sở trợ giúp xã hội. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã trình ban hành 4 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 1 chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 1 thông tư, 1 quyết định cùng nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác xã hội.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Những kết quả trên góp phần từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp xã hội và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ cho các nhóm đối tượng thụ hưởng. Mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội tiếp tục được phát triển với hàng nghìn cơ sở công lập và ngoài công lập. Đáng chú ý, 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu và cấp cơ bản đã thành lập phòng hoặc bộ phận công tác xã hội. Công tác xã hội trường học cũng từng bước được nhân rộng, góp phần tăng cường bảo vệ, hỗ trợ học sinh, sinh viên.

Cùng với hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác xã hội được đẩy mạnh. Các thủ tục hành chính được rà soát, cắt giảm, bãi bỏ, giúp thời gian giải quyết giảm 45%. Cơ sở dữ liệu về cơ sở trợ giúp xã hội và người làm công tác xã hội được xây dựng, duy trì, vận hành theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức thực hiện chính sách.

Tuy nhiên, công tác xã hội vẫn đối mặt với những hạn chế về hành lang pháp lý, chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực và nguồn lực đầu tư.

Quang cảnh hội thảo.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xã hội trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất những giải pháp thiết thực, trong đó ưu tiên hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định liên quan đến công tác xã hội trong Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và các văn bản pháp luật có liên quan.

Đồng thời, phát triển mạng lưới tổ chức cung cấp dịch vụ công tác xã hội, xây dựng đội ngũ nhân viên và cộng tác viên chuyên nghiệp trong các lĩnh vực phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục, tư pháp; chú trọng xây dựng danh mục dịch vụ chuyên sâu, cơ chế đặt hàng và thúc đẩy xã hội hóa các mô hình cung cấp dịch vụ.

Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đổi mới chương trình, giáo trình và phương pháp đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế; tăng cường năng lực chuyên môn, hoàn thiện tiêu chuẩn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp đối với nhân viên công tác xã hội. Ngành cũng cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động công tác xã hội, giáo dục và đào tạo; tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội về vai trò của lĩnh vực này.

Việc mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực, kinh nghiệm và các mô hình tiên tiến cũng được xác định là giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển công tác xã hội chuyên nghiệp, phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương khẳng định, công tác xã hội là lĩnh vực mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ, đòi hỏi sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Bà tin tưởng hội nghị sẽ ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi, đề xuất giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xã hội trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo tổng quan về công tác xã hội ở Việt Nam; triển khai Nghị định số 395/2026/NĐ-CP ngày 23/10/2026 về hoạt động và quản lý cơ sở trợ giúp xã hội, Nghị định số 335/2026/NĐ-CP ngày 21/8/2026 về chính sách trợ giúp xã hội. Các chuyên đề về kinh nghiệm quốc tế trong phát triển công tác xã hội chuyên nghiệp, công tác xã hội trong lĩnh vực y tế và công tác xã hội trong tư pháp người chưa thành niên cũng được trình bày, trao đổi.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 12 và 13/11. Trong chiều 12/11, các đại biểu tập trung thảo luận về phát triển dịch vụ công tác xã hội chuyên nghiệp tại Việt Nam và phát triển nguồn nhân lực công tác xã hội chuyên nghiệp. Ngày 13/11, hội nghị tiếp tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, báo cáo kết quả thảo luận về phát triển nguồn nhân lực và dịch vụ công tác xã hội tại Việt Nam, trước khi tiến hành bế mạc.