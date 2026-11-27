Các đại biểu dự Hội thảo.

Thái Nguyên và các tỉnh khu vực miền Bắc có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển công nghiệp, đặc biệt là trong các lĩnh vực cơ khí, luyện kim, điện tử, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp công nghệ cao.

Việc tăng cường liên kết giữa Nhà nước, các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp là hướng đi thiết thực nhằm thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và làm chủ công nghệ.

Lãnh đạo Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về thực trạng, nhu cầu và những khó khăn trong hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; giải pháp tăng cường liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ; phát triển nhà thông minh từ làm chủ công nghệ lõi đến nền tảng IoT đa lĩnh vực.

Đại biểu cũng đề xuất các giải pháp nâng cao trình độ, năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo tại khu vực miền Bắc.

Cục Đổi mới sáng tạo sẽ tiếp tục phối hợp, hướng dẫn các địa phương, kết nối đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học nhằm tháo gỡ những khó khăn trong quá trình khảo sát, đánh giá trình độ, năng lực công nghệ và xây dựng bản đồ công nghệ, lộ trình đổi mới công nghệ đối với các ngành kinh tế trọng điểm trong năm 2027 và những năm tiếp theo. Qua đó tạo cơ sở thực tiễn để các địa phương xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh.