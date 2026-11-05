Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy và tội phạm

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh điều hành phiên thảo luận tại tổ - Ảnh: C.T.V

Hoàn thiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm

Tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035, đồng chí Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cơ bản thống nhất với sự cần thiết và định hướng xây dựng chương trình. Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, bổ sung các nội dung, nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn đến năm 2035.

Về các chỉ tiêu phát hiện, đấu tranh và triệt phá tội phạm ma túy, đồng chí cho rằng, việc tăng số vụ ma túy được phát hiện, bắt giữ trên các tuyến trọng điểm, số vụ án xuyên quốc gia hoặc lợi dụng không gian mạng đã phản ánh kết quả đấu tranh của lực lượng chức năng, song chưa đủ cơ sở đánh giá mục tiêu giảm nguồn cung ma túy. Vì vậy, theo đồng chí, cần xây dựng hệ thống chỉ tiêu gắn với 3 nhóm nội dung, gồm Năng lực phát hiện, chứng minh hành vi phạm tội; mức độ triệt phá các tổ chức, đầu mối cung cấp ma túy và mắt xích tài chính liên quan; khả năng ngăn ngừa việc hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy và duy trì kết quả chuyển hóa địa bàn.

Đồng chí Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tham gia thảo luận - Ảnh: C.T.V

Đối với chỉ tiêu xử lý 100% điểm, tụ điểm phức tạp, điểm có nguy cơ và đối tượng bán lẻ ma túy, đồng chí đề nghị phân định rõ từng nhóm để có tiêu chí đánh giá và biện pháp xử lý phù hợp. Trong đó, tập trung triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp; rà soát, kiểm tra, phòng ngừa và chuyển hóa các địa bàn có nguy cơ; đồng thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng bán lẻ ma túy. Dự thảo cũng cần quy định rõ căn cứ xác định, phương pháp thống kê và tiêu chí đánh giá đối với từng nhóm.

Về đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến chuyển phát nhanh, vận tải và không gian mạng, đồng chí đề nghị tăng cường giải pháp nhận diện rủi ro, phối hợp với doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát, vận tải; thiết lập cơ chế kết nối, chia sẻ thông tin giữa các lực lượng chức năng, địa phương nhằm phát hiện, ngăn chặn tội phạm từ sớm, từ xa.

Đối với công tác phòng, chống tội phạm kinh tế, đồng chí nhận định trong danh mục 10 dự án thành phần hiện chưa có dự án riêng về lĩnh vực này. Do đó, đồng chí đề nghị nghiên cứu bổ sung một tiểu dự án hoặc xác định nhóm nhiệm vụ riêng trong các dự án hiện có, gắn với mục tiêu, kinh phí, cơ quan đầu mối và chỉ số đánh giá cụ thể. Đồng thời, cần rà soát các chương trình, đề án đang triển khai để tránh chồng chéo, trùng lặp, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Tăng cường nguồn lực phòng, chống tội phạm từ cơ sở

Thảo luận về Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho rằng, việc ban hành chương trình là yêu cầu cần thiết trong giai đoạn hiện nay, nhằm huy động nguồn lực tổng hợp, nâng cao năng lực hoạt động của các lực lượng chuyên trách, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh thảo luận tại tổ - Ảnh: C.T.V

Theo đồng chí, cùng với việc ban hành các nghị quyết, sửa đổi, bổ sung nhiều luật quan trọng liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, Quốc hội đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, gồm: Triển khai tố tụng điện tử trong lĩnh vực tố tụng hình sự; đẩy mạnh phòng, chống tội phạm ngay từ cơ sở, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Qua đó, hướng đến mục tiêu xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, bảo đảm an ninh, an toàn cho mỗi người dân và gia đình.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu này, đồng chí cho rằng, bên cạnh việc tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các lực lượng chuyên trách. Thực tiễn cho thấy, nguồn lực đầu tư từ Trung ương đến cơ sở còn hạn chế; mức độ đầu tư giữa các địa phương chưa đồng đều, phụ thuộc nhiều vào khả năng cân đối ngân sách. Trong khi đó, tình hình tội phạm công nghệ cao ngày càng diễn biến phức tạp, yêu cầu chuyển đổi số ngày càng cao, đòi hỏi hạ tầng và trang thiết bị phải được đầu tư đồng bộ.

Vì vậy, theo đồng chí, việc triển khai chương trình cần hướng đến khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, manh mún; bảo đảm sự thống nhất trong phân bổ nguồn lực từ Trung ương đến cấp tỉnh và cấp xã. Đồng thời, cần xây dựng các dự án thành phần phù hợp, tạo điều kiện để lực lượng chuyên trách ở tất cả các cấp nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, cần đầu tư khu vực điều trị chuyên biệt dành cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo và phạm nhân tại các bệnh viện đa khoa cấp tỉnh. Qua nghiên cứu các phụ lục về nhu cầu kinh phí giai đoạn 2026-2035, đồng chí đề nghị bổ sung nhiệm vụ giao Bộ Y tế phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố triển khai đầu tư, bảo đảm mỗi địa phương cấp tỉnh có ít nhất một khu vực điều trị chuyên biệt.

Theo đồng chí, thực tế hiện nay, không phải địa phương nào cũng có điều kiện bố trí khu vực điều trị riêng cho các đối tượng này. Việc điều trị tại các cơ sở y tế công lập khi chưa có khu vực chuyên biệt còn tiềm ẩn nhiều bất cập, vừa ảnh hưởng đến môi trường khám, chữa bệnh, vừa phát sinh nguy cơ mất an ninh, an toàn. Người bệnh trong quá trình điều trị vẫn phải áp dụng các biện pháp khóa, còng tay hoặc chân; đồng thời, luôn tiềm ẩn nguy cơ bỏ trốn nếu xảy ra sơ hở trong công tác quản lý, bảo vệ.

Đồng chí nhấn mạnh, việc đầu tư khu vực điều trị chuyên biệt không chỉ góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho cơ sở y tế, đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng làm nhiệm vụ và các bệnh nhân khác, mà còn bảo đảm quyền được chăm sóc, điều trị y tế của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo và phạm nhân khi mắc bệnh. Đây là giải pháp cần thiết, thể hiện tính nhân văn, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa ngành Y tế và các lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ.

Bổ sung chỉ tiêu phòng, chống tội phạm công nghệ cao và kéo giảm tình trạng tái phạm

Thảo luận về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm, đồng chí Hoàng Nam Hải, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cơ bản thống nhất với các chỉ tiêu được đề ra. Tuy nhiên, đồng chí đề nghị nghiên cứu bổ sung một số nội dung nhằm bảo đảm tính toàn diện và nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình.

Đồng chí Hoàng Nam Hải, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội thảo luận tại tổ - Ảnh: C.T.V

Đồng chí cho rằng, trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khoa học công nghệ và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, tội phạm trên không gian mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là các hành vi chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ, sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, dự thảo hiện chưa có chỉ tiêu cụ thể đối với nhóm tội phạm này. Vì vậy, theo đồng chí cần bổ sung các chỉ tiêu định lượng và giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phù hợp.

Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị quan tâm đến mục tiêu kéo giảm tình trạng tái phạm và tái nghiện ma túy. Theo số liệu thống kê giai đoạn 2014-2023, số người tái phạm chiếm tỉ lệ khoảng 17,5% trong tổng số người phạm tội. Trong khi đó, dự thảo chưa có đánh giá đầy đủ cũng như có các chỉ tiêu cụ thể về vấn đề này.

Đồng chí nhấn mạnh, một trong những nguyên nhân dẫn đến tái phạm là khó khăn trong tìm kiếm việc làm và sự kỳ thị của xã hội đối với người chấp hành xong án phạt tù. Do đó, cần bổ sung nội dung tuyên truyền chống kỳ thị; nghiên cứu bố trí kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm bền vững, giúp người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.