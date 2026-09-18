Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách dân tộc ở miền Trung - Tây Nguyên

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TRỌNG HUY

Phát biểu đề dẫn, PGS.TS Nguyễn Ngọc Hòa nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, chính sách dân tộc cần được tái định vị trong tổng thể chiến lược phát triển quốc gia để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng bền vững, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế; thay vì chỉ được nhìn nhận như một hệ thống hỗ trợ an sinh nhằm giải quyết khó khăn trước mắt.

Theo kết quả Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024, tính đến ngày 1/4/2024, cả nước có hơn 14,79 triệu người thuộc 53 dân tộc thiểu số.

Trong đó, riêng khu vực Tây Nguyên có hơn 2,33 triệu người, chiếm khoảng 15,8% tổng số người dân tộc thiểu số toàn quốc.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: TRỌNG HUY

Đánh giá tại hội thảo cho thấy, thời gian qua, việc triển khai chủ trương, chính sách dân tộc tại miền Trung - Tây Nguyên đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, khu vực này vẫn đối mặt với các thách thức lớn như: phát triển kinh tế - xã hội chưa đồng đều; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao; sinh kế thiếu bền vững; chất lượng nguồn nhân lực hạn chế và khoảng cách tiếp cận dịch vụ công còn lớn.

Cùng với đó, một số vấn đề về đất đai, di cư, tôn giáo, an ninh xã hội vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Thông qua 31 tham luận và các ý kiến trao đổi, hội thảo tập trung phân tích thực trạng tổ chức thực hiện chính sách dân tộc trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

Từ đó, chỉ ra những hạn chế, khó khăn và đề xuất định hướng nhằm đổi mới phương thức tổ chức, tiếp cận chính sách dân tộc theo hướng toàn diện, tích hợp, linh hoạt và thích ứng cao hơn trong thời gian tới.