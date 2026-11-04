Đề xuất giải pháp đưa hoạt động tiếp xúc cử tri đi vào thực chất, hiệu quả

Hội nghị được kết nối trực tuyến với các điểm cầu xã, phường, đặc khu của Thành phố.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố; ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đồng chủ trì cuộc họp tại điểm cầu chính của Hội nghị tại trụ sở UBND-HĐND Thành phố. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 168 điểm cầu tại các xã, phường, đặc khu của Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo của Văn phòng HĐND Thành phố, công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được triển khai trong bối cảnh thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng các quy định pháp luật.

Các cuộc tiếp xúc cử tri được tổ chức linh hoạt giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối đến hệ thống 168 xã, phường, đặc khu với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trật tự và đúng quy trình; đảm bảo việc ghi nhận, phân loại, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ngay sau hội nghị theo thẩm quyền và lĩnh vực.

HĐND Thành phố tổng hợp được 628 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố, tập trung vào 5 nhóm lĩnh vực chính gồm hạ tầng, đô thị và chống ngập; đất đai, quy hoạch và tài chính đất đai; tổ chức bộ máy và chế độ chính sách; cải cách hành chính và chuyển đổi số; y tế, giáo dục, an sinh xã hội và môi trường.

Tại hội nghị, từ thực tiễn công tác phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, các đại biểu các Ban chuyên môn của HĐND Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam; các sở ngành của thành phố và đại biểu các xã, phường, đặc khu đã cùng phân tích, bàn bạc các còn tồn tại, còn khó khăn, còn vướng mắc trong công tác tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri; các đề xuất, kiến nghị, giải pháp để nâng cao chất lượng tổ chức và nội dung tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trên địa bàn thành phố ngày càng thiết thực, hiệu quả, gần dân và sát dân.

Nhiều đại biểu ghi nhận, đánh giá cao việc linh hoạt tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cử tri và đại biểu dân cử trong bối cảnh thành phố đang triển khai chính quyền địa phương hai cấp; đa dạng các mô hình tiếp xúc, thu nhận ý kiến cử tri tại cơ sở đã góp phần đưa các đại biểu dân cử đến gần với người dân hơn, tiếp thu đầy đủ hơn các ý kiến của cử tri.

Các đại biểu cũng thẳng thắn đưa ra những vấn đề còn tồn tại, khó khăn trong công tác tổ chức tiếp xúc cử tri như sự hạn chế về cơ sở vật chất, kỹ thuật tại một số nơi ảnh hưởng đến chất lượng hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến; các vấn đề cử tri đề nghị không thuộc thẩm quyền của cấp xã, phường, đặc khu dẫn đến tình trạng cử tri có ý kiến, kiến nghị nhiều lần…

Đề xuất kiến nghị tăng cường công tác phối hợp giữa các đại biểu dân cử; HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố nhằm giải quyết các vướng mắc, hạn chế còn tồn tại; tăng cường thêm các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề; tăng cường giám sát, phản biện công tác trả lời ý kiến cử tri… để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri trên địa bàn thành phố thời gian tới.

Kết luận hội nghị, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tổ chức tiếp xúc cử tri cũng như hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu dân cử, các tổ đại biểu HĐND cần phối hợp cùng Mặt trận và địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri sớm; kỹ lưỡng, chu đáo; linh hoạt trong quyết định tổ chức tiếp xúc cử tri trực tiếp hay trực tiếp tùy theo đặc điểm tình hình địa phương, điều kiện hạ tầng thông tin, cơ sở vật chất của cơ sở.

Đặc biệt nhấn mạnh đến yêu cầu tiếp thu, giải quyết các ý kiến của cử tri, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng cho rằng, các Tổ đại biểu HĐND và địa phương cấp xã phải phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND trong việc tổng hợp đầy đủ, chính xác, phân loại rõ ý kiến theo thẩm quyền giải quyết để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc giải quyết thấu đáo, đầy đủ ý kiến của cử tri.

UBND tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn giải quyết các vấn đề cử tri đặt ra đảm bảo đúng thời hạn, đúng thẩm quyền. Các tổ đại biểu HĐND Thành phố phát huy vai trò giám sát cùng Thường trực HĐND giám sát việc giải quyết kiến nghị trên địa bàn để hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng được nâng cao chất lượng, hiệu quả.