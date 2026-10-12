Đề xuất gần 51.000 tỷ đồng đầu tư Dự án đường cao tốc Bảo Hà-Lai Châu

Nhà thầu thi công một dự án đường bộ cao tốc. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu vừa gửi Hội đồng thẩm định Nhà nước (Bộ Xây dựng là cơ quan thường trực Hội đồng) tờ trình báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà-Lai Châu đoạn Bảo Hà-Tân Phong.

Theo đó, đoạn cao tốc Bảo Hà-Tân Phong có chiều dài khoảng 119km, đầu tư quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế từ 80-100 km/h. Dự án có điểm đầu tại vị trí giao cắt với đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai (Km196+700), thuộc địa bàn xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai. Điểm cuối tại vị trí giao với đại lộ Lê Lợi, thuộc địa bàn phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu.

Tỉnh Lai Châu tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng gần 51.000 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng gần 6.400 tỷ đồng; chi phí xây dựng và thiết bị khoảng hơn 37.200 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn, khác khoảng hơn 2.600 tỷ đồng; chi phí dự phòng hơn 4.700 tỷ đồng.

Dự án dự kiến sử dụng vốn ngân sách Trung ương khoảng gần 49.000 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương khoảng hơn 2.000 tỷ đồng.

Nếu được chấp thuận, dự kiến, dự án sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan, lựa chọn nhà thầu và khởi công xây dựng trong quý 4/2027, cơ bản hoàn thành năm 2030 và hoàn thành, đưa dự án vào khai thác trong năm 2031.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đề xuất chia dự án thành 4 dự án thành phần.

Cụ thể, tỉnh Lai Châu dự kiến làm cơ quan chủ quản Dự án thành phần 2 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua địa phận tỉnh Lai Châu) và Dự án thành phần 4 (toàn bộ phần xây dựng trên địa phận tỉnh Lai Châu, bao gồm cả hầm Khau Co trên địa bàn tỉnh Lào Cai). Tỉnh Lào Cai dự kiến làm cơ quan chủ quản Dự án thành phần 1 (Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua địa phận tỉnh Lào Cai).

Riêng Dự án thành phần 3 (toàn bộ phần xây dựng trên địa phận tỉnh Lào Cai, trừ hầm Khau Co), địa phương đề xuất Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản.

“Việc Trung ương quan tâm, ưu tiên đầu tư tuyến cao tốc Bảo Hà-Lai Châu sẽ tạo đột phá để khơi thông tiềm năng, giảm nghèo bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển với các địa phương khác,” lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu kiến nghị./.