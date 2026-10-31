Đề xuất gần 3.200 tỷ đồng mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó-Cao Bằng

Nhà thầu thi công đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu-Ngã ba Trung Sơn. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) vừa gửi Bộ Xây dựng tờ trình phê duyệt hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó-Cao Bằng.

Theo đó, dự án được đầu tư trên tổng chiều dài gần 39km. Điểm đầu tại Km0, trước Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pác Bó thuộc địa phận xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng; Điểm cuối tại vị trí giao cắt với Quốc lộ 3 cũ (nay là đường Hồ Chí Minh) thuộc địa phận xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng.

Dự án sẽ được nâng cấp lên quy mô 4 làn xe, đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60km/h.

Theo tính toán của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng gần 3.200 tỷ đồng bao gồm: chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư (đã bao gồm chi phí dự phòng) khoảng hơn 957 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 1.800 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án hơn 16 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 64 tỷ đồng; chi phí khác hơn 36 tỷ đồng; chi phí dự phòng hơn 300 tỷ đồng.

Nếu được phê duyệt, dự án dự kiến sẽ được thi công và hoàn thành năm 2029.

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đường Hồ Chí Minh tiếp tục là trục giao thông huyết mạch và cần được đầu tư nâng cấp thành đường cao tốc.

Đường Hồ Chí Minh có tổng chiều dài 2.656,5km, được khởi công năm 2000 đến nay tuyến đường đã hoàn thành 2.499km. Dự kiến đến hết tháng 12/2026, chiều dài hoàn thành sẽ đạt 2.643km. Trong quý I/2027, 13km còn lại thuộc đoạn Gò Quao-Vĩnh Thuận sẽ được hoàn thành./.