Đề xuất gần 180.000 tỷ 'lên đời' 18 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Phương án đầu tư PPP được nghiên cứu đáp ứng tính khả thi, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ được đầu tư hoàn thiện đoạn Hà Nội - TPHCM gồm 18 đoạn tuyến, chiều dài hơn 1.100 km. Các đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ, Cần Thơ - Cà Mau sẽ nghiên cứu theo các dự án riêng.

Quy mô mở rộng từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe cao tốc theo quy hoạch. Riêng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây mở rộng 4 làn xe hoàn chỉnh lên 6 làn xe để đồng bộ quy mô các đoạn tuyến liền kề. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng gần 180.000 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng hơn 960km cao tốc Bắc - Nam lên 6 làn xe.

Trên cơ sở nghiên cứu, Bộ Xây dựng dự kiến chia 3 đoạn tuyến đang do nhà đầu tư thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ (Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo) thành 3 dự án độc lập.

Hình thức, mức vốn hỗ trợ ngân sách Nhà nước tùy thuộc vào hợp đồng dự án PPP đã ký, tình hình lưu lượng giao thông và kết quả phân tích tài chính chi tiết trên các đoạn tuyến.

Ba đoạn tuyến này có tổng chiều chiều dài khoảng 178km, sơ bộ tổng mức đầu tư mở rộng khoảng gần 28.000 tỷ đồng.

Đối với 15 đoạn tuyến đã được đầu tư công, Nhà nước đang tổ chức thu phí, Bộ Xây dựng đề xuất phân chia thành 2 dự án thực hiện đầu tư PPP, không cần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Trong đó, đoạn phía Bắc từ Mai Sơn - Cam Lộ, chiều dài khoảng 415km, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng hơn 72.100 tỷ đồng, thời gian hoàn vốn sơ bộ ước tính khoảng 20 năm.

Đoạn phía Nam từ Quảng Ngãi - Dầu Giây, chiều dài khoảng hơn 550 km, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng hơn 78.200 tỷ đồng, thời gian hoàn vốn sơ bộ ước tính khoảng 15 năm. Sau khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng xem xét, trình Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, đầu tư mở rộng các đoạn tuyến theo các hình thức đầu tư phù hợp (đầu tư PPP, đầu tư công, hoặc các hình thức đầu tư khác theo quy định...).

Trường hợp thu hút vốn ngoài ngân sách nhà nước, cho phép nhà đầu tư tổ chức thu phí theo quy định sau khi hoàn thành công tác đầu tư mở rộng theo từng đoạn tuyến.

Theo Bộ Xây dựng, đến nay đã có một số nhà đầu tư quan tâm, đề xuất đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức PPP, không cần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ.