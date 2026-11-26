Vì sao cần một tuyến truyền tải quy mô lớn?

Nhu cầu điện tại khu vực phía Bắc thường tăng mạnh vào những thời điểm cao điểm, đặc biệt trong mùa hè. Trong khi đó, các nguồn điện và tiềm năng phát triển năng lượng tại những vùng khác có thể chưa được khai thác, kết nối hiệu quả với khu vực có nhu cầu tiêu thụ lớn.

Trước thực tế này, Bộ Công Thương đề xuất sớm nghiên cứu tuyến truyền tải điện một chiều siêu cao áp có công suất dự kiến 6.000-8.000 MW, chiều dài hơn 1.000 km, kết nối khu vực duyên hải Nam Trung Bộ với Đồng bằng sông Hồng.

Về bản chất, đây là phương án tăng cường khả năng truyền tải điện liên vùng, đưa nguồn điện từ khu vực có khả năng cung ứng đến nơi có nhu cầu tiêu thụ cao. Tuyến đường dây quy mô lớn cũng có thể giúp hệ thống điện linh hoạt hơn trong việc điều phối nguồn, giảm áp lực cho hạ tầng truyền tải hiện hữu.

Công nghệ truyền tải điện một chiều siêu cao áp (HVDC) có ưu thế khi vận chuyển công suất lớn trên khoảng cách xa. So với truyền tải xoay chiều trong một số điều kiện tương đương, HVDC có thể giúp giảm tổn thất điện năng và tăng khả năng kiểm soát dòng công suất. Đây là công nghệ được nhiều quốc gia nghiên cứu, ứng dụng trong các hệ thống điện có khoảng cách lớn giữa nguồn phát và trung tâm phụ tải.

Ý nghĩa với đời sống và hoạt động sản xuất

Điện năng ổn định không chỉ là nhu cầu thiết yếu của mỗi gia đình mà còn là điều kiện quan trọng để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khi nguồn cung được bảo đảm, người dân có thể hạn chế nguy cơ thiếu điện trong những giai đoạn nhu cầu tăng cao, còn doanh nghiệp có thêm cơ sở để duy trì sản xuất và xây dựng kế hoạch đầu tư dài hạn.

Ảnh minh họa

Đối với khu vực phía Bắc, việc tăng khả năng tiếp nhận điện từ các vùng khác có ý nghĩa trong bối cảnh nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt, công nghiệp và dịch vụ tiếp tục tăng. Một hệ thống truyền tải có năng lực tốt hơn cũng góp phần giảm nguy cơ nguồn điện sẵn có không thể đưa đến nơi cần sử dụng do hạn chế về hạ tầng lưới điện.

Tuy nhiên, hiệu quả của tuyến đường dây không chỉ phụ thuộc vào công suất thiết kế. Việc triển khai còn cần được tính toán đồng bộ với quy hoạch nguồn điện, lưới truyền tải và khả năng giải tỏa công suất tại các khu vực liên quan.

Hướng tới hệ thống năng lượng bền vững

Đề xuất nghiên cứu tuyến truyền tải siêu cao áp cũng đặt ra yêu cầu phát triển hạ tầng điện đi trước một bước, đáp ứng nhu cầu năng lượng trong dài hạn. Khi các nguồn năng lượng tái tạo ngày càng được quan tâm, khả năng truyền tải điện từ khu vực có tiềm năng phát triển nguồn điện đến các trung tâm tiêu thụ sẽ trở thành yếu tố quan trọng.

Dù vậy, cần nhấn mạnh đây mới là đề xuất nghiên cứu, chưa đồng nghĩa với việc dự án đã được quyết định đầu tư hay xác định thời điểm hoàn thành. Những vấn đề như tổng mức đầu tư, hướng tuyến, công nghệ cụ thể, tác động môi trường và phương án đấu nối vẫn cần được đánh giá kỹ lưỡng.

Về lâu dài, một hệ thống truyền tải hiện đại, có khả năng kết nối các vùng nguồn điện và phụ tải sẽ góp phần củng cố an ninh năng lượng quốc gia. Với người dân và doanh nghiệp, giá trị thiết thực nhất của những dự án như vậy là nâng cao khả năng bảo đảm nguồn điện ổn định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất trong tương lai.