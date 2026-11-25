Trước thực trạng không ít người bị kẻ gian mạo danh để lập doanh nghiệp, Bộ Tài chính đang nghiên cứu luật hóa việc đăng ký doanh nghiệp trên môi trường số, trong đó sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID để xác thực danh tính người thành lập.

Đây là đề xuất đáng chú ý, hướng tới bịt lỗ hổng bị lợi dụng lâu nay, bảo vệ người dân và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh hơn.

Vì sao cần xác thực chặt hơn

Thời gian qua, đã có những trường hợp cá nhân bất ngờ phát hiện tên mình, giấy tờ của mình bị dùng để đứng tên một doanh nghiệp mà bản thân không hề hay biết. Hệ lụy là người bị mạo danh có thể vướng vào các rắc rối về thuế, nợ nần, thậm chí trách nhiệm pháp lý từ hoạt động của doanh nghiệp đó.

Tình trạng này không chỉ gây thiệt hại cho cá nhân bị hại, mà còn làm méo mó môi trường kinh doanh, tạo kẽ hở cho các hành vi gian lận, trốn thuế, lừa đảo.

Ảnh minh họa

Việc dùng VNeID để xác thực danh tính khi đăng ký doanh nghiệp sẽ giúp bảo đảm người đứng tên thành lập đúng là người thật, có sự đồng ý và xác nhận rõ ràng, thay vì chỉ dựa trên giấy tờ có thể bị làm giả hoặc đánh cắp. Đây là bước tiến phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và quản lý dựa trên dữ liệu dân cư.

Lợi ích cho người dân và nền kinh tế?

Nếu được áp dụng, đề xuất này mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Người dân được bảo vệ tốt hơn trước nguy cơ bị mạo danh, điều mà bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân. Môi trường kinh doanh trở nên minh bạch hơn khi danh tính người thành lập doanh nghiệp được xác thực rõ ràng, góp phần ngăn chặn các doanh nghiệp ma lập ra để trục lợi, gian lận hóa đơn hay rửa tiền.

Về lâu dài, điều này củng cố niềm tin và sự công bằng cho cộng đồng doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Điều người dân nên lưu ý

Trong khi chờ chính sách được hoàn thiện, mỗi người dân cũng nên tự bảo vệ mình bằng cách giữ gìn cẩn thận giấy tờ tùy thân, thông tin cá nhân, không cung cấp tùy tiện cho người lạ hay các dịch vụ không rõ ràng. Nếu nghi ngờ bị mạo danh thành lập doanh nghiệp, cần sớm liên hệ cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý.

Việc chủ động bảo vệ danh tính của mình, kết hợp với các công cụ xác thực hiện đại như VNeID, sẽ giúp mỗi người và cả xã hội giảm thiểu rủi ro từ nạn mạo danh ngày càng tinh vi.