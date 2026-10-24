Đề xuất đưa Việt Nam trở thành quốc gia đọc sách

Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình khuyến đọc như tiết đọc sách, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Giải thưởng Sách Quốc gia... Ảnh: Đinh Hà.

Ngày 22/10, TS Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Sách Thái Hà, gửi công văn đến Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh và Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện (Thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Lưu Đình Phúc đề xuất nghiên cứu, triển khai chương trình quốc gia “Quốc gia đọc sách - Reading Nation”.

Theo đề xuất, chương trình hướng tới mục tiêu đưa việc đọc sách trở thành thói quen hàng ngày, nhu cầu tự thân và nét đẹp văn hóa trong đời sống người dân Việt Nam. Tất cả nhằm góp phần phát triển con người toàn diện và xây dựng xã hội học tập.

Một trong những nội dung trọng tâm là phát động phong trào đọc sách sâu rộng trong toàn xã hội, với thông điệp: “Mỗi người dân đọc sách mỗi ngày - Mỗi gia đình có một tủ sách - Mỗi cơ quan, trường học, doanh nghiệp có một không gian đọc”. Qua đó, việc đọc sách được khuyến khích từ gia đình, nhà trường, cơ quan, doanh nghiệp đến các không gian sinh hoạt cộng đồng, tạo điều kiện để người dân tiếp cận tri thức thuận lợi và bình đẳng.

Chương trình cũng hướng tới xây dựng hệ sinh thái văn hóa đọc bền vững, kết nối các cơ quan quản lý nhà nước, nhà xuất bản, thư viện, trường học, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng yêu sách. Đề xuất nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển từ các hoạt động khuyến đọc mang tính sự kiện sang xây dựng thói quen đọc thường xuyên, liên tục và suốt đời.

Về tổ chức thực hiện, văn bản kiến nghị nghiên cứu thành lập ban điều phối hoặc thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành phù hợp. Các mô hình sẽ được lựa chọn, thí điểm, đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, cần nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế để xây dựng cơ chế tổ chức phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Theo công văn, Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc như Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Giải thưởng Sách Quốc gia cùng các mô hình ATM Sách, ATM Tủ sách, Reading Tour và Thư viện Hạnh phúc. Đây được xem là nền tảng để xây dựng chương trình có định hướng chiến lược và tầm nhìn dài hạn.