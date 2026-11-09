Đề xuất đưa văn hóa sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả vào trường học

Theo Cục Năng lượng - Dầu khí, Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (sau đây gọi là Chương trình) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019. Bộ Công Thương là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Chương trình, chủ trì tổ chức triển khai các hoạt động của Chương trình, trong đó có nhiệm vụ truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Công Thương đã xây dựng bộ sản phẩm truyền thông về sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả dành cho học sinh, gồm 12 tập phim hoạt hình, 12 video và 1 cẩm nang. Theo Cục Năng lượng – Dầu khí, các sản phẩm có nội dung ngắn gọn, sinh động, gần gũi với đời sống học đường; cung cấp kiến thức và hướng dẫn những hành động thiết thực trong học tập, sinh hoạt tại gia đình và nhà trường.

Cụ thể, các bộ phim hoạt hình đều tập trung vào các hoạt động đơn giản, dễ hiểu nhưng tác động mạnh mẽ đến việc tiếp nhận kỹ năng cũng như kiến thức của học sinh; Các video tiết kiệm năng lượng tập trung trực tiếp vào các thiết bị sử dụng điện và những lời khuyên hữu ích, phù hợp với lứa tuổi để các kiến thức này sẽ được các em tiếp nhận dễ dàng, từ đó có thể lan tỏa đến người thân trong gia đình. Cẩm nang tiết kiệm điện lại đề cập đến các thiết bị, phương tiện sử dụng điện hiệu quả có trong từng căn nhà, từ đồ dùng nhà bếp đến các đồ dùng tiện nghi trong phòng khách. Cuốn cẩm nang mang lại những kiến thức rất kỹ càng, tỉ mỉ phù hợp với nhiều hầu hết các gia đình, từ gia đình một thế hệ đến gia đình nhiều thế hệ.

Do đó, nhằm phổ biến rộng rãi bộ sản phẩm truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức, hình thành kỹ năng và thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho học sinh, Bộ Công Thương trân trọng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo phổ biến, giới thiệu 12 tập phim hoạt hình, 12 video và 1 cẩm nang đến các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý;

Đồng thời khuyến khích các cơ sở giáo dục lựa chọn, khai thác và sử dụng các sản phẩm phù hợp với cấp học, lứa tuổi và điều kiện thực tế trong hoạt động giáo dục, ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ, hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống và các hình thức tuyên truyền khác; Khuyến khích giáo viên, học sinh chia sẻ, lan tỏa nội dung các sản phẩm đến gia đình và cộng đồng, góp phần hình thành ý thức và thói quen sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong đời sống hằng ngày.

Cục Năng lượng Dầu khí kỳ vọng, cùng với nỗ lực tuyên truyền của Cục, sự vào cuộc của ngành giáo dục sẽ góp thêm việc lan tỏa những kiến thức hữu ích, thiết thực cho các em học sinh, từ đó tạo ra một thế hệ công dân sống xanh và lan tỏa sự sống xanh đến với từng thành viên trong gia đình.