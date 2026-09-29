Đề xuất đưa tài xế xe ôm công nghệ vào diện đóng BHXH bắt buộc

Nhanh chóng hoàn thiện mạng lưới Hội Khuyến học từ cơ sở, đồng thời chuyển từ chú trọng số lượng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của các mô hình học tập. Đây là yêu cầu được Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh tại Đại hội đại biểu Hội Khuyến học thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.