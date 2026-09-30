Đề xuất đưa tài xế xe công nghệ vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Cân nhắc khi nâng mức phạt xử phạt vi phạm hành chính

Về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), góp ý về mức phạt tiền, ĐB Mai Thị Phương Hoa (Đoàn Ninh Bình) cho biết, dự thảo quy định mức phạt tối đa 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân và 3 tỷ đồng đối với tổ chức, tăng so với quy định hiện hành. ĐB cho rằng mức tăng xử phạt này khá cao so với khả năng tài chính, khả năng chi trả của cá nhân, doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

Trong khi đó, dự thảo Luật còn một loạt quy định về các biện pháp cưỡng chế như ngừng cung cấp điện, nước, internet; kê biên tài sản đối với cá nhân, tổ chức chây ỳ không chấp hành quyết định xử phạt; các biện pháp khôi phục hiện trạng ban đầu, phá dỡ công trình và các biện pháp hạn chế quyền sử dụng đất, đình chỉ hoạt động...

Do đó, ĐB đề xuất cần cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng về mức phạt tiền, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống và hoạt động kinh doanh của gia đình, doanh nghiệp. “Tôi đề nghị trước mắt chỉ tăng mức tiền phạt đối với các vi phạm liên quan đến thông tin, vi phạm về sức khỏe cộng đồng, an toàn thực phẩm và môi trường”, ĐB Mai Thị Phương Hoa đề xuất.

Cùng quan tâm đến vấn đề này, ĐB Thạch Phước Bình (Đoàn Vĩnh Long) đề nghị chưa tăng đồng loạt mức phạt tối đa đối với cá nhân và tổ chức khi chưa có đánh giá tác động theo từng lĩnh vực, nhóm đối tượng. Theo ĐB, mức phạt cần gắn với tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả, lợi ích bất hợp pháp thu được và khả năng thi hành. ĐB đề nghị ưu tiên các biện pháp khôi phục tình trạng ban đầu như tháo dỡ công trình sai phạm, khắc phục ô nhiễm, hoàn trả lợi ích bất hợp pháp; đồng thời xác định rõ trường hợp cần tước giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động.

Đề nghị đưa người làm việc trên nền tảng số là đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Lao động

Chiều cùng ngày, các ĐB đã thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH). Đối với người làm việc trên nền tảng số, ĐB Lâm Văn Đoan (Đoàn Lâm Đồng) cho rằng, người làm việc trên nền tảng số là một nhóm đối tượng mới, ngày càng phổ biến trên thị trường lao động nhưng hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, BHXH và nhiều tiêu chuẩn lao động, an sinh xã hội khác chưa kịp thời điều chỉnh, tạo ra khoảng trống trên thực tế.

Việc Chính phủ trình mở rộng đối tượng có tác động tích cực, nhưng các quy định mang tính nguyên tắc như dự thảo chưa bảo đảm tính khả thi. Khi xuất hiện một hình thái lao động mới, các quan hệ về thu, chi, đóng, hưởng và cơ chế tạo lập quỹ phải được nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ lưỡng và hình thành những cơ chế pháp lý mới, khác với cơ chế truyền thống của BHXH.

ĐB Trần Thị Diệu Thúy (Đoàn TP Hồ Chí Minh) thống nhất với quy định bổ sung người làm việc trên nền tảng số, trong đó có tài xế xe công nghệ, vào diện tham gia BHXH bắt buộc. ĐB đề nghị xem xét đưa người làm việc trên nền tảng số là đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Lao động và Luật Việc làm. Theo ĐB, đây là nhóm lao động có việc làm và thu nhập thực tế, chịu sự quản lý, điều phối ở mức độ đáng kể của doanh nghiệp nền tảng nhưng chưa được bảo đảm đầy đủ quyền lợi an sinh tương xứng với tính chất và mức độ rủi ro của công việc.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực QH Đỗ Văn Chiến cho biết, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, dân chủ và trí tuệ, Hội nghị đã thảo luận 17 dự án luật dự kiến trình QH tại Kỳ họp thứ Hai, với 78 lượt ý kiến phát biểu.

Phó Chủ tịch Thường trực QH đề nghị Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH tổng hợp đầy đủ ý kiến tại Hội nghị và gửi các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu. Các cơ quan soạn thảo cần tiếp tục rà soát tính hợp hiến, hợp pháp, sự thống nhất của hệ thống pháp luật, chi phí tuân thủ, nguồn lực và điều kiện bảo đảm thi hành; giải trình thấu đáo những nội dung chưa tiếp thu. Phó Chủ tịch Thường trực QH nhấn mạnh yêu cầu xây dựng luật dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, giảm chi phí tuân thủ, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình QH.