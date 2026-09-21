Đề xuất đưa một số cầu đã thông đường dẫn ra khỏi báo cáo định kỳ

Cầu An Bình và đường dẫn đã thảm bê tông nhựa; chỉ còn 280m phía bờ bắc đang chờ lún (phương tiện vẫn qua lại bình thường) và sẽ thảm bê tông nhựa trước ngày 30/11/2026. Ảnh: CÔNG TÚ

Theo chủ đầu tư, đơn vị phải thực hiện khối lượng báo cáo định kỳ, đột xuất rất lớn với nhiều nội dung phải cập nhật, tổng hợp thường xuyên. Vì vậy, việc rà soát, điều chỉnh danh mục nêu trên nhằm tinh gọn chế độ báo cáo, giảm trùng lặp và tập trung nguồn lực theo dõi, xử lý các dự án thực sự cần thiết.

Cụ thể, các công trình cầu trước đây chưa có đường dẫn nay đã giải phóng xong mặt bằng, cơ bản bảo đảm tiến độ thi công và dự kiến hoàn thành hoặc thông xe kỹ thuật trong năm 2026, gồm: cầu An Bình, cầu Sông Thu, cầu Văn Ly, cầu Tây Giang (mặt bằng thi công đường dẫn lên 2 cầu Tây An 1, Tây An 2 cũng đã thông).

Do đó, chủ đầu tư đề nghị UBND thành phố xem xét đưa ra khỏi danh mục báo cáo định kỳ, hoặc chuyển sang chế độ theo dõi, báo cáo khi phát sinh vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng và mục tiêu đầu tư.

Bên cạnh đó, dự án tuyến hầm qua sân bay Đà Nẵng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, phương án tuyến vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, đề xuất.

Chủ đầu tư đề nghị UBND thành phố xem xét đưa dự án ra khỏi danh mục công trình động lực, trọng điểm giai đoạn hiện nay; sau khi xác định rõ chủ trương đầu tư, phương án tuyến và các điều kiện triển khai sẽ xem xét đưa vào danh mục theo dõi phù hợp.