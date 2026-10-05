Đề xuất đưa lễ hội An Hải Festival trở thành sự kiện thường niên cấp thành phố

An Hải Festival 2026 thu hút đông đảo người dân, du khách với nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực, giải trí và trải nghiệm. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Diễn ra từ ngày 18/9 đến 4/10 trên không gian hơn 30.000m², An Hải Festival 2026 gồm nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, giải trí đa dạng, thu hút hàng nghìn lượt người dân và du khách.

Nổi bật là 3 đêm pháo hoa trên biển kết hợp âm nhạc, ánh sáng; không gian ẩm thực “Hương vị biển”; khu gian hàng OCOP, đặc sản vùng miền, hàng lưu niệm; cùng mô hình ứng dụng tuệ nhân tạo (AI) tái hiện làng An Hải thế kỷ 18 và cuộc đời Danh thần Thoại Ngọc Hầu.

Bên cạnh đó, lễ hội tổ chức nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng như cuộc thi ẩm thực, chương trình Trung thu “Rước trăng phá cỗ”, múa lân, bóng đá bãi biển, workshop, trải nghiệm và trình diễn thời trang tái chế bảo vệ môi trường biển.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Chủ tịch UBND phường An Hải Hoàng Công Thanh cho biết, lễ hội không chỉ góp phần kích cầu thương mại, tiêu dùng và phát triển kinh tế ban đêm, mà còn tạo bước chuyển từ tổ chức sự kiện đơn lẻ sang hình thành một sản phẩm du lịch biển có tính định kỳ, có nhận diện thương hiệu và sức lan tỏa lâu dài.

Địa phương sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô lễ hội. Đồng thời đề xuất UBND thành phố quan tâm, tạo điều kiện đưa An Hải Festival trở thành sự kiện thường niên cấp thành phố; góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch biển và phát triển kinh tế đêm bền vững.