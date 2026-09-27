Đề xuất đưa hai cao tốc qua Lạng Sơn và Cao Bằng vào khai thác trong năm 2026

Đề nghị giải phóng mặt bằng dứt điểm trong tháng 10

Cao tốc Đồng Đăng -Trà Lĩnh có tổng chiều dài tuyến 121,06km. Trong đó, giai đoạn 1 chiều dài 93,35km thực hiện quy mô cao tốc 4 làn xe hạn chế (mặt đường 17m).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc (phải) kiểm tra công tác thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Giai đoạn 2 sẽ mở rộng đoạn 1 và thi công mới phần còn lại theo quy mô 4 làn hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 80km/h. Tổng mức đầu tư dự án 26.184 tỷ đồng, trong đó vốn nhà đầu tư huy động 8.197 tỷ đồng; vốn Nhà nước 17.987 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện giai đoạn 1: Khởi công năm 2024, hoàn thành đưa vào khai thác năm 2027. Giai đoạn 2: Khởi công năm 2025, hoàn thành năm 2028. Tuy nhiên theo chỉ đạo của Chính phủ, nhà đầu tư quyết tâm hoàn thành các dự án sớm hơn 1 năm so với kế hoạch.

Để đạt được mục tiêu trên, nhà đầu tư đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng báo cáo Thủ tướng, bộ, ngành đảm bảo việc bổ sung 7.715 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước còn thiếu trong giai đoạn năm 2026 - 2028 theo quy định, tiến độ thi công.

Đề nghị UBND hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và Bộ Xây dựng thống nhất báo cáo Chính phủ xem xét, cho phép tạm đưa đoạn tuyến Tân Thanh (Km0) - Đông Khê Km62) vào phục vụ miễn phí dịp Tết Nguyên đán 2027 trong điều kiện chưa hoàn thành nghiệm thu đồng bộ phần mở rộng giai đoạn 2.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kiểm tra công tác thi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, đoạn qua tỉnh Lạng Sơn.

UBND tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan chức năng theo địa bàn (CSGT, Cảnh sát PCCC & CNCH, Y tế...) phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam, Tập đoàn Đèo Cả, doanh nghiệp dự án và đơn vị hỗ trợ vận hành HHV thống nhất phương án quản lý, vận hành.

Huy động nhân sự, phương tiện, thiết bị và tổ chức diễn tập các phương án PCCC & CHCN, điều tiết đảm bảo ATGT trên tuyến, đặc biệt tại các đoạn qua hầm.

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả cho biết, đến nay, công tác GPMB phía Lạng Sơn còn một số vị trí xôi đỗ trên đường gom, đề nghị địa phương giải quyết dứt điểm trong tháng 10.

Hiện trạm dừng nghỉ đang GPMB, chưa thể hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên nhà đầu tư đề nghị nghiệm thu có điều kiện, giúp phục vụ người dân lưu thông trong dịp Tết Nguyên đán.

Tranh thủ thời tiết, đẩy nhanh thi công

Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết: Đúng ra, dự án sẽ được hoàn thành trong năm 2027 và 2028 nhưng các địa phương và nhà đầu tư đã có nhiều cố gắng trong GPMB, khắc phục khó khăn, vướng mắc, gộp hai giai đoạn thực hiện đồng thời giúp dự án về đích trước 1 năm so với kế hoạch.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và các lãnh đạo tặng quà, động viên công nhân thi công trên tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

Bộ trưởng cũng cho rằng, tuy cuối năm nay, công tác thi công trạm dừng nghỉ chưa thể hoàn thành nhưng cần hoàn thiện các hạng mục còn lại, có phương án đưa cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và đoạn từ Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn đến Đông Khê, tỉnh Cao Bằng vào khai thác, phục vụ đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán năm 2027.

Lãnh đạo hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng cũng khẳng định sẽ giải quyết dứt điểm vướng mắc, hoàn thành GPMB các dự án trong tháng 10 tới.

Trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại công trường, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chỉ đạo, hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng cần quyết liệt chỉ đạo, hoàn thành GPMB ngay trong tháng 10.

Các nhà thầu đang huy động tối đa máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến cao tốc qua Lạng Sơn và Cao Bằng.

Ngay khi có mặt bằng, nhà đầu tư cần tăng người, tăng máy, tranh thủ những ngày thời tiết đẹp đẩy nhanh tiến độ thi công; có giải pháp thi công an toàn, không để xảy ra sạt lở mái ta luy trong quá trình thi công, khai thác các dự án.

Đồng ý chủ trương nghiệm thu có điều kiện khi hoàn thành các dự án, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết Chính phủ sẽ cùng các bộ, ngành đánh giá cụ thể trước khi triển khai. Tuy nhiên, để đủ điều kiện khai thác, các tuyến đường phải hoàn thiện cả 4 làn xe, có đầy đủ hệ thống ATGT theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Lạng Sơn sớm hoàn thành xây dựng cửa khẩu thông minh để khai thác hiệu quả các tuyến đường.