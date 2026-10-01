Đề xuất đưa gói, kiện hàng hóa vào dịch vụ bưu chính phổ cập

Nhân viên Bưu điện Việt Nam xử lý bưu gửi tại trung tâm khai thác. (Ảnh: Vietnampost.vn)

Tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 9 vào ngày 30/9 cung cấp thông tin về các nội dung chính của dự thảo Luật Bưu chính (sửa đổi).

Dự thảo gồm 8 chương, 52 điều, hướng tới hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phát triển hạ tầng bưu chính, thúc đẩy thương mại điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính.

Ông Lê Văn Chung, đại diện Vụ Bưu chính (Bộ Khoa học và Công nghệ) chia sẻ tại họp báo thường kỳ tháng 9. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Ông Lê Văn Chung, đại diện Vụ Bưu chính (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết: Một điểm mới của dự thảo là mở rộng phạm vi dịch vụ bưu chính phổ cập để đáp ứng nhu cầu gửi, nhận hàng hóa trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển. Theo đề xuất, người dân được tiếp cận dịch vụ với chất lượng theo quy định và mức thu thống nhất toàn quốc, không cao hơn giá cước bình quân của dịch vụ thương mại tương đương. Người dân tại địa bàn có chi phí phục vụ cao hoặc ít bưu gửi không phải trả mức thu cao hơn do nơi mình sinh sống.

Để bảo đảm khả năng cung cấp dịch vụ trên toàn quốc, Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp bưu chính được chỉ định duy trì quy mô và năng lực phục vụ tối thiểu của mạng bưu chính công cộng. Mức hỗ trợ được xác định trên cơ sở chi phí khấu hao tài sản cố định và chi phí nhân công tại các điểm phục vụ thuộc quy mô tối thiểu của mạng, đáp ứng yêu cầu chất lượng dịch vụ, không tính theo sản lượng bưu gửi phát sinh.

Doanh nghiệp được chỉ định phải theo dõi riêng hoạt động công ích và hoạt động kinh doanh ngoài phạm vi công ích, không sử dụng nguồn lực hỗ trợ công ích để bù chéo cho hoạt động kinh doanh. Quy định này nhằm bảo đảm nguồn hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích.

Về quyền lợi người sử dụng dịch vụ, dự thảo xác định doanh nghiệp giao kết hợp đồng phải chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ và bồi thường thiệt hại, kể cả trường hợp thuê, hợp tác hoặc sử dụng mạng bưu chính của chủ thể khác. Người sử dụng dịch vụ vì vậy có một đầu mối rõ ràng để yêu cầu giải quyết vấn đề phát sinh.

Dự thảo cũng đề xuất chuyển từ cơ chế cấp phép sang đăng ký cung cấp dịch vụ bưu chính bằng phương thức điện tử. Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, không thẩm định nội dung đăng ký. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về thông tin kê khai và việc đáp ứng điều kiện kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động, đồng thời thông tin đăng ký được công khai để phục vụ quản lý, giám sát.

Theo số liệu Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại họp báo, doanh thu dịch vụ bưu chính tháng 9/2026 ước đạt 9.260 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025; sản lượng đạt khoảng 440 triệu bưu gửi, tăng 14%.

Dự thảo Luật Bưu chính (sửa đổi) kế thừa những quy định còn phù hợp của Luật Bưu chính năm 2010, đồng thời hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để phát triển hạ tầng bưu chính, đáp ứng nhu cầu gửi nhận hàng hóa ngày càng tăng, thúc đẩy thương mại điện tử, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính. Hoàn thiện dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong tháng 10.