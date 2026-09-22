Đề xuất đưa đất nền ngoài dự án vào luật, ngăn chặn rủi ro cho người mua

Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) vừa kiến nghị đưa hoạt động kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật ngoài dự án bất động sản vào phạm vi điều chỉnh của Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Theo HoREA, việc mở rộng phạm vi điều chỉnh là cần thiết trong bối cảnh trên thị trường đang tồn tại những giao dịch đất nền được hình thành từ hoạt động tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất rồi đưa ra chuyển nhượng.

HoREA đề xuất đưa hoạt động kinh doanh đất nền ngoài dự án vào phạm vi điều chỉnh của Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, cho biết kiến nghị đưa hoạt động kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật ngoài dự án vào phạm vi điều chỉnh của Luật Kinh doanh bất động sản xuất phát từ thực tế hoạt động tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển nhượng đất nền đang diễn ra trên thị trường.

Theo ông Châu, Luật Đất đai 2024 cho phép tách thửa, hợp thửa khi đáp ứng các nguyên tắc, điều kiện theo quy định. Trong quá trình này, một số thửa đất sau khi tách có thể được đưa ra giao dịch trên thị trường. Đáng lưu ý, theo HoREA, trong một số trường hợp có thể xuất hiện tình trạng cá nhân đứng tên quyền sử dụng đất nhưng thực chất phía sau là “đầu nậu” hoặc doanh nghiệp thực hiện hoạt động phân lô, bán nền mà không lập dự án bất động sản.

“Điều này có thể dẫn đến tình trạng người dân mua đất nền ngoài dự án gặp rủi ro, thậm chí bị thiệt hại, trong khi chưa có cơ chế bảo vệ đầy đủ theo pháp luật về kinh doanh bất động sản”, ông Châu phân tích.

Từ thực tế trên, Chủ tịch HoREA cho rằng cần thiết lập một hành lang pháp lý riêng để quản lý hoạt động chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật ngoài dự án bất động sản.

Để bảo đảm tính thống nhất, HoREA đồng thời đề nghị sửa khoản 1 Điều 3 của dự thảo Luật về khái niệm “kinh doanh bất động sản”.

Theo đề xuất, hoạt động kinh doanh bất động sản sẽ bao gồm việc bỏ vốn tạo lập nhà ở, nhà có mục đích lưu trú, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật; chuyển nhượng dự án và hợp đồng kinh doanh bất động sản; kinh doanh dịch vụ bất động sản.

Hiệp hội cũng đề nghị sửa điểm d khoản 1 Điều 34 về các loại hợp đồng trong kinh doanh bất động sản, quy định về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng, chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản.

Theo HoREA, các sửa đổi này nhằm tạo sự thống nhất giữa phạm vi điều chỉnh, khái niệm kinh doanh bất động sản và hệ thống hợp đồng được pháp luật công nhận.