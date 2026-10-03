Đề xuất đưa 5% giá trị còn lại của hợp đồng bất động sản vào tài khoản bảo đảm

Phiên họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Ảnh: quochoi.vn

Ngày 2/10, tại Phiên họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là cơ chế bảo đảm đối với phần giá trị còn lại của hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Theo phương án Chính phủ trình, dự thảo bổ sung cơ chế bảo đảm đối với 5% giá trị còn lại của hợp đồng thông qua tài khoản bảo đảm hoặc theo thỏa thuận giữa các bên.

Đây là nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi người mua nhà cũng như dòng tiền của doanh nghiệp phát triển bất động sản.

Cần làm rõ tiền lãi và thời điểm nộp 5%

Thẩm tra dự án Luật, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính tán thành sự cần thiết sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản, đồng thời đề nghị tiếp tục đánh giá kỹ tính khả thi và tác động của một số chính sách.

Đối với kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai, cơ quan thẩm tra đề nghị quy định rõ tại Luật về chủ thể đứng tên quyền đối với khoản tiền lãi phát sinh từ tài khoản bảo đảm và thời điểm phải nộp phần giá trị còn lại tương đương 5% giá trị hợp đồng vào tài khoản.

Một tình huống cũng được đặt ra là việc cấp giấy chứng nhận bị chậm vì nguyên nhân không thuộc lỗi của chủ đầu tư. Cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ cách thức xử lý khoản tiền bảo đảm trong trường hợp này, đồng thời xác định trách nhiệm chịu chi phí quản lý tài khoản.

Việc xác định lỗi của chủ đầu tư cũng cần có cơ chế cụ thể, phân định trường hợp chậm thực hiện nghĩa vụ do nguyên nhân chủ quan và trường hợp phát sinh từ yếu tố khách quan.

Những vấn đề này có ý nghĩa trực tiếp đối với cả doanh nghiệp và khách hàng bởi khoản tiền tương đương 5% giá trị hợp đồng có thể được duy trì trong một khoảng thời gian nhất định trước khi hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận.

Hướng tới tăng an toàn cho giao dịch bất động sản

Đề xuất về khoản tiền 5% nằm trong định hướng lớn hơn nhằm hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường, nhất là người mua nhà.

Trước đó, Chính phủ yêu cầu khi hoàn thiện dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) phải bảo đảm quản lý thị trường minh bạch, chống đầu cơ, thao túng; hoàn thiện cơ chế bảo đảm giá trị còn lại của hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai qua tài khoản bảo đảm và việc lựa chọn bảo lãnh ngân hàng.

Dự thảo Luật cũng hướng tới hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; bổ sung mã định danh điện tử đối với từng sản phẩm bất động sản và tăng khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, thuế, công chứng, dân cư và tín dụng.