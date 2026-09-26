Đề xuất đưa 17 dự án tồn đọng khỏi danh sách khó khăn, vướng mắc

Tổ giúp việc 01 Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh (Ban Chỉ đạo 600) vừa có báo cáo cập nhật tình hình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án (lần 7), do Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời ký.

Họp giao ban định kỳ hàng tuần, quyết liệt gỡ khó từng dự án

Qua báo cáo cho thấy công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài đang được tỉnh Cà Mau triển khai quyết liệt. Căn cứ nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng tuần, các đồng chí Tổ phó Tổ giúp việc 01 đều chủ trì làm việc với các đơn vị liên quan để rà soát, đánh giá kết quả thực hiện.

Mới đây nhất, ngày 22/9/2026, đồng chí Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ phó Tổ giúp việc 01, đã chủ trì cuộc họp Tổ giúp việc, tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tập trung rà soát, xử lý dứt điểm từng khó khăn, vướng mắc bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu của cấp có thẩm quyền; đồng thời rà soát các dự án đủ điều kiện để đề xuất Ban Chỉ đạo xem xét, thống nhất chuyển sang nhóm dự án đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Tuy nhiên, báo cáo cũng thẳng thắn đánh giá: Mặc dù, đã có nhiều nỗ lực và chỉ đạo quyết liệt, tiến độ chung vẫn còn chậm so với yêu cầu; việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án cụ thể chưa đạt mục tiêu đề ra.

Đề xuất chuyển nhóm 17 dự án đã gỡ vướng

Trên cơ sở kết quả rà soát thực tế và đối chiếu các hướng dẫn, quy định liên quan, Tổ giúp việc 01 đề xuất Ban Chỉ đạo xem xét, thống nhất chuyển 17/56 dự án tồn đọng sang Nhóm 1 (Nhóm dự án đã hoàn thành việc tháo gỡ và không còn khó khăn, vướng mắc) để cập nhật trên Hệ thống 751 và tiếp tục theo dõi.

Nhiều dự án ở xã Sông Đốc được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Trong đó, gồm các dự án: Chỉnh trang khu dân cư đường Vành đai 2 (thành phố Cà Mau, trước đây ); nhà ở đô thị biển Sông Đốc; khu nhà ở xã hội Bà Điều, ấp Xóm Lớn (Xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau); nhà ở trung tâm đô thị Sông Đốc; nhà ở và chợ thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển); Nhà máy Điện khí tự nhiên hoá lỏng LNG Bạc Liêu; Tiểu dự án 8 thuộc Dự án ICRSL (WB9); Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; Nhà máy Nước Khánh An; Nhà máy xử lý Khí Cà Mau; Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản và vi sinh; Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản C.P Cà Mau, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn thành việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; nhiệm vụ tổ chức thực hiện dự án còn lại thuộc trách nhiệm của nhà đầu tư, chủ đầu tư.

Sở Tài chính tỉnh Cà Mau đã có văn bản hướng dẫn Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí - CTCP hoàn tất thủ tục chấm dứt Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở liên kế thuộc Dự án tổ hợp Trung tâm Thương mại Cửu Long.

Các dự án chấm dứt hoạt động, thu hồi đất gồm: Nhà ở khu dân cư chợ Rau Dừa (xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước); khu dân cư mật độ cao Khóm 10 thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời; Trung tâm sản xuất giống cây rừng chất lượng cao; nhà ở liên kế (khu đất 1,23 ha) thuộc Dự án tổ hợp Trung tâm Thương mại Cửu Long.

Riêng Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau (giai đoạn 1) đã được xử lý một số nội dung theo chủ trương dừng sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Italia thực hiện dự án.

Trước đó, địa phương đã hoàn thành việc cập nhật 16 dự án khác sang Nhóm 1 trên Hệ thống 751.

Tiếp tục tập trung xử lý, gỡ vướng 39 dự án

Đối với các dự án chưa thể tháo gỡ ngay, tỉnh Cà Mau phân loại rõ từng nhóm vướng mắc để xử lý theo đúng quy định.

Trong đó, 3 dự án đã có bản án của toà án; 8 dự án có khó khăn, vướng mắc do sai sót về thẩm quyền thu hồi đất; 5 dự án đang điều tra, xử lý; 12 dự án đã có kết luận thanh tra và tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; 9 dự án đang thanh tra; 2 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Riêng dự án Khu dân cư Bắc Trần Huỳnh (phường Bạc Liêu), Tổ giúp việc 01 kiến nghị Ban Chỉ đạo sớm xem xét, có ý kiến đôn đốc đối với Tổ công tác số 356 khẩn trương ban hành kết luận, đề xuất hướng xử lý để làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định./.

* Tên các dự án được ghi theo địa giới hành chính trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.