Đề xuất đưa 129 thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền vào bảo hiểm y tế

Đề xuất đưa 129 thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền vào danh mục thuốc bảo hiểm y tế. Ảnh minh họa

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành danh mục thuốc dược liệu, thuốc kết hợp dược chất với dược liệu, thuốc cổ truyền và dược liệu thuộc phạm vi hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Dự thảo đề xuất mở rộng đáng kể danh mục thuốc được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán, đồng thời quy định cụ thể phạm vi, tỷ lệ và điều kiện chi trả đối với từng loại thuốc.

Dự kiến bổ sung 129 thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền vào danh mục thuốc bảo hiểm y tế

Theo Bộ Y tế, danh mục hiện hành được thực hiện theo Thông tư 05/2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2020, gồm 229 thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và 349 vị thuốc cổ truyền.

Tại dự thảo mới, danh mục thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền dự kiến tăng lên 358 mục, bổ sung 129 mục so với danh mục hiện hành. Trong khi đó, danh mục dược liệu gồm 344 mục, giảm 5 mục so với 349 vị thuốc cổ truyền hiện nay.

Bộ Y tế đề xuất xây dựng riêng danh mục 35 thuốc kết hợp dược chất với dược liệu thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế. Đây là nhóm thuốc có cả thành phần của y học hiện đại và thành phần có nguồn gốc dược liệu.

Một số thuốc quen thuộc cũng được đề xuất đưa vào phạm vi thanh toán với các chỉ định cụ thể. Ginkgo biloba (bạch quả) dự kiến được thanh toán trong một số trường hợp như đau do viêm động mạch, rối loạn thị giác do bệnh võng mạc tiểu đường, chóng mặt, ù tai, giảm thính lực và một số rối loạn tuần hoàn.

Silymarin, hoạt chất chiết xuất từ cây kế sữa, được đề xuất thanh toán tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu và cấp cơ bản. Curcumin, hoạt chất có nguồn gốc từ nghệ, dự kiến được thanh toán trong điều trị viêm loét dạ dày, tá tràng không xuất huyết hoặc thủng.

Quy định cụ thể tỷ lệ, điều kiện thanh toán bảo hiểm y tế

Theo dự thảo, việc bổ sung thuốc không đồng nghĩa tất cả các thuốc đều được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán trong mọi trường hợp. Phạm vi chi trả được thiết kế theo từng thuốc, gắn với cơ sở khám chữa bệnh, chỉ định điều trị, tỷ lệ hoặc thời gian sử dụng.

Đơn cử, với Panax notoginseng saponins, nhóm hoạt chất chiết xuất từ tam thất, Quỹ Bảo hiểm y tế dự kiến thanh toán 50% tại cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu và cấp cơ bản trong một số trường hợp như đột quỵ giai đoạn cấp, sau chấn thương sọ não hoặc sau phẫu thuật thần kinh.

Dự thảo cũng bổ sung đường dùng "tiêm" trong quy định thanh toán thuốc bảo hiểm y tế. Phạm vi này bao gồm tiêm bắp, dưới da, trong da, tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch, tiêm nội khớp, nội nhãn, nội dịch kính, vào các khoang của cơ thể và tiêm vào huyệt.