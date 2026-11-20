Sáng 20-11, Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện dự thảo nghị định về tín dụng chính sách xã hội của Nhà nước. Dự thảo được xây dựng để thay thế Nghị định 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Theo dự thảo, các nhóm trên có thể vay vốn mà không phải có tài sản bảo đảm, chứng minh khả năng tài chính để trả nợ hoặc trình phương án sản xuất, kinh doanh khả thi. Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét, quyết định mức vay và thời hạn vay căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn, mục đích vay và khả năng trả nợ của từng khách hàng.

Về lãi suất, dự thảo đề xuất cơ chế điều chỉnh lãi suất cho vay khi lãi suất thị trường biến động lớn, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách nhà nước. Dự thảo cũng bổ sung cơ chế miễn, giảm lãi cho người vay gặp rủi ro do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc khủng hoảng kinh tế.

Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục cho vay trực tiếp và có thể ủy thác một số công việc cho các tổ chức chính trị - xã hội. Hoạt động cho vay tiếp tục được hỗ trợ qua các tổ tiết kiệm và vay vốn cùng hệ thống điểm giao dịch.

Dự thảo yêu cầu hồ sơ, thủ tục vay vốn đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện. Các khâu từ tiếp nhận hồ sơ, giải ngân, thu nợ đến cơ cấu lại thời hạn trả nợ và xử lý rủi ro tín dụng sẽ từng bước được số hóa nhằm giảm giấy tờ, thời gian đi lại và chi phí cho người vay, nhất là tại địa bàn khó khăn.