Đề xuất doanh nghiệp tự quyết định và công bố giá bán lẻ xăng dầu

Bộ Công thương đề xuất chính sách để doanh nghiệp tự quyết định giá bán xăng dầu

Trong đó, nội dung mới được nhiều người quan tâm là đề xuất doanh nghiệp sẽ tự quyết định và công bố giá bán lẻ xăng dầu thay vì Nhà nước định kỳ công bố giá cơ sở như hiện nay (7 ngày/lần). Doanh nghiệp sẽ căn cứ công thức và nguyên tắc được quy định trong nghị định để tự tính toán, quyết định và công bố giá bán.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Việt Sơn cho biết, dự thảo này tác động trực tiếp đến hàng ngàn doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, hệ thống cửa hàng bán lẻ và người tiêu dùng. Đổi mới quản lý phải đồng thời bảo đảm nguồn cung, an ninh năng lượng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Việt Sơn, dự thảo hướng tới giảm thủ tục hành chính, hạn chế các khâu trung gian và tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh, nhưng cơ chế quản lý vẫn phải bảo đảm nguồn cung và khả năng ứng phó khi thị trường có biến động.