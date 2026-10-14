Đề xuất doanh nghiệp tăng - giảm giá xăng phải báo trước 30 phút

Bộ Công Thương mới đây đã gửi văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành, doanh nghiệp và hiệp hội liên quan để hoàn thiện dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu nhằm thay thế các quy định hiện hành, trong đó đề xuất thay đổi đáng kể cơ chế điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước.

Theo đó, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối không thuộc hệ thống của thương nhân đầu mối sẽ được chủ động quyết định giá bán theo công thức quy định. Tuy nhiên, việc điều chỉnh giá phải đáp ứng các yêu cầu về công khai thông tin, thời điểm áp dụng và kê khai với cơ quan quản lý.

Đáng chú ý, doanh nghiệp phải công bố công khai mức giá mới đến hệ thống phân phối chậm nhất 30 phút trước thời điểm có hiệu lực.

Thông báo điều chỉnh giá phải thể hiện đầy đủ chủng loại xăng dầu, giá bán hiện hành, giá mới, đơn vị tính, địa bàn hoặc phạm vi áp dụng và thời điểm có hiệu lực, bao gồm giờ, phút, ngày, tháng, năm theo giờ Việt Nam.

Việc công bố được thực hiện trên trang thông tin điện tử hoặc kênh công khai đã đăng ký với cơ quan tiếp nhận kê khai giá. Đồng thời, doanh nghiệp phải thông báo đến các đơn vị, điểm bán chịu tác động trong hệ thống phân phối bằng phương thức có thể xác định thời điểm gửi và nhận.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là quy định cụ thể trách nhiệm của doanh nghiệp trong khoảng thời gian chuyển tiếp giữa 2 mức giá.

Theo đó, trước khi giá mới có hiệu lực, các cửa hàng xăng dầu phải tiếp tục áp dụng mức giá hiện hành. Khi đến thời điểm điều chỉnh, các điểm bán phải cập nhật bảng niêm yết và bán đúng mức giá mới.

Dự thảo nghiêm cấm doanh nghiệp áp dụng mức giá tăng trước thời điểm có hiệu lực, đồng thời không được trì hoãn việc giảm giá khi thời điểm áp dụng đã đến.

Ví dụ, nếu doanh nghiệp thông báo tăng giá xăng dầu từ 15h, các cửa hàng không được áp dụng giá mới trước thời điểm này. Ngược lại, nếu thông báo giảm giá từ 15h, cửa hàng cũng không được tiếp tục bán theo mức giá cũ sau thời điểm điều chỉnh.

Doanh nghiệp còn phải lưu giữ thông báo giá, dữ liệu xác định thời điểm công bố, truyền đạt, cập nhật giá và các giao dịch liên quan. Hành vi sửa đổi, xóa hoặc làm sai lệch dữ liệu nhằm che giấu thời điểm áp dụng giá sẽ bị nghiêm cấm.

Dự thảo cũng quy định doanh nghiệp không được lợi dụng việc điều chỉnh giá để ngừng bán hoặc hạn chế bán hàng trái quy định.

Đáng chú ý, việc tiếp nhận kê khai của cơ quan quản lý không phải thủ tục phê duyệt mức giá trước khi áp dụng.

Trường hợp doanh nghiệp phải thực hiện mức giá theo quyết định của cơ quan Nhà nước nhưng không đủ thời gian thông báo trước 30 phút, doanh nghiệp phải tuân thủ thời điểm được quyết định và công bố thông tin ngay sau khi nhận được quyết định.