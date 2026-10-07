Đề xuất doanh nghiệp một người được tính thuế đơn giản

Bà Trịnh Thị Hương, Phó cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính cho biết, Luật được ban hành nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và yêu cầu cải cách thể chế, pháp luật; đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập của các quy định hiện hành; luật hóa các cơ chế, chính sách lớn, có tính ổn định, lâu dài, qua đó tạo cơ sở pháp lý ổn định hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) phát triển trong thời gian tới.

Theo bà Hương, dự thảo Luật thiết kế 2 nhóm chính sách hỗ trợ phát triển, gồm: chính sách hỗ trợ chung và chính sách hỗ trợ trọng tâm cho một số nhóm DNNVV ưu tiên phát triển.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, nhóm chính sách hỗ trợ chung tập trung vào các giải pháp để hỗ trợ khơi thông các điểm nghẽn đang cản trở hoạt động và phát triển của DNNVV, trọng tâm là tiếp cận vốn, mặt bằng, công nghệ và thị trường. Doanh nghiệp được mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn và phương thức tài chính mới; tạo thuận lợi hơn về mặt bằng sản xuất; hỗ trợ chuyên sâu về nghiên cứu, đổi mới công nghệ và chuyển đổi số; đồng thời chuyển từ hỗ trợ xúc tiến thương mại đơn lẻ sang nâng cao năng lực đáp ứng thị trường, kết nối đầu ra và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ về thuế và thủ tục thuế cho DNNVV được Chính phủ đặc biệt quan tâm bởi mục tiêu hỗ trợ DNNVV hiện nay không chỉ dừng ở việc miễn, giảm thuế mà còn phải đảm bảo thủ tục áp dụng thuế đơn giản, qua đó giảm chi phí tuân thủ cho DNNVV.

Cụ thể, ngoài việc tiếp tục quy định các chính sách miễn, giảm thuế cho DNNVV (hưởng thuế suất thấp hơn thuế suất thông thường, miễn thuế TNDN 3 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,…), dự thảo Luật bổ sung quy định về nâng mức doanh thu đến 10 tỷ đồng để hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản (thuế suất nhân với doanh thu). Đây là chính sách có thể thực hiện được ngay khi Luật có hiệu lực.

“Với chính sách này, dự kiến khoảng 99,86% hộ, cá nhân kinh doanh và 81% doanh nghiệp được áp dụng thủ tục nộp thuế đơn giản. Việc quy định nội dung này tại Luật Phát triển DNNVV khẳng định quan điểm, chủ trương của Đảng, nhà nước về hỗ trợ toàn diện, thực chất, đồng bộ, kịp thời cho DNNVV”, bà Hương nhấn mạnh.

Nhóm chính sách hỗ trợ trọng tâm tập trung vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia chuỗi giá trị, DNNVV kinh doanh bền vững, DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng cao đòi hỏi khu vực kinh tế tư nhân phải mở rộng cả về quy mô và chất lượng, các nhóm DNNVV được lựa chọn ưu tiên hỗ trợ là các doanh nghiệp có khả năng tạo ra sự chuyển đổi rõ nét; có năng suất cao hơn, liên kết tốt hơn. Đây sẽ là nền tảng để doanh nghiệp có điều kiện, động lực đổi mới, trưởng thành và phát triển lên các quy mô lớn hơn.

Cũng theo bà Hương, một trong những điểm nổi bật của nhóm chính sách trọng tâm đó là các chính sách phát triển DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Trong đó, ngoài việc tiếp tục kế thừa các chính sách về tư vấn, đào tạo, hướng dẫn thủ tục khi chuyển đổi, dự thảo Luật đã bổ sung nhiều cơ chế hỗ trợ thiết thực hơn trong giai đoạn đầu sau chuyển đổi.

Cụ thể, giảm chi phí gia nhập thị trường: rút ngắn thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp xuống còn 01 ngày làm việc; miễn một số phí, lệ phí ban đầu; giảm chi phí và nghĩa vụ tuân thủ sau chuyển đổi: doanh nghiệp được áp dụng cơ chế thuế, kế toán, biểu mẫu và báo cáo tối giản trong 36 tháng; được hỗ trợ nền tảng số, phần mềm, dịch vụ kế toán; có cơ chế hướng dẫn, cảnh báo tuân thủ và một số hỗ trợ về bảo hiểm trong giai đoạn đầu.

Đặc biệt, dự thảo đề xuất quy định về mô hình quản trị tối giản đối với “doanh nghiệp một người”, theo đó hộ kinh doanh chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ và đáp ứng quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp không bắt buộc phải có Chủ tịch công ty, kế toán trưởng; được tổ chức công tác kế toán phù hợp và áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản.