Đề xuất dỡ tường rào Công viên Thủ Lệ ở Hà Nội, người dân được tiếp cận thế nào?

Phương án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết công viên Thủ Lệ, tỷ lệ 1/500 đang được UBND phường Giảng Võ lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư.

Theo đó, Công viên Thủ Lệ được định hướng tổ chức thành 2 phân khu: không gian mở phục vụ cộng đồng và khu nuôi dưỡng, trưng bày động vật có kiểm soát.

Phần không gian mở gồm mặt nước hồ Thủ Lệ, quảng trường, cây xanh, đường dạo và các tiện ích công cộng. Hồ sơ quy hoạch đề xuất dỡ bỏ tường rào bao quanh để người dân tiếp cận tự do 24/7.

Phối cảnh khu vực hồ trong công viên Thủ Lệ.

Khu vườn thú vẫn kiểm soát vé, duy trì hàng rào bảo vệ phù hợp và đóng cửa theo giờ để động vật nghỉ ngơi. Các trò chơi và dịch vụ thương mại thu phí khi khách sử dụng.

Đổi cách xem thú, đưa trò chơi gây ồn khỏi đền Voi Phục

Theo UBND phường Giảng Võ, nhiều chuồng trại tại Thủ Lệ đã xuống cấp, hư hỏng, han rỉ, bong rộp. Không gian trưng bày còn chật hẹp, đơn điệu; thiết kế chuồng lồng hẹp, bê tông hóa cao gây khó khăn cho việc chăm sóc và nâng cao phúc lợi động vật.

Phương án mới hướng tới mô hình nuôi bán tự nhiên. Đơn vị tư vấn cũng đề xuất ý tưởng "Eco-Zoo - vườn thú sinh thái và phúc lợi động vật". Tổ chức phân khu đóng (khu vườn thú nuôi dưỡng và bảo tồn có kiểm soát) ở tỷ lệ khoảng 30% nhưng nâng cấp toàn diện về chất lượng.

Theo đó, chuyển từ mô hình "xem thú trong lồng" sang mô hình "trải nghiệm sinh cảnh hoang dã tự nhiên". Thay vì hàng rào sắt tù túng, đồ án sử dụng giải pháp rào chìm, hào sinh thái và các vách kính chịu lực xuyên thấu.

Sinh cảnh được tổ chức theo tập tính từng nhóm loài. Ranh giới giữa thú và khách tham quan sử dụng các giải pháp như hào cạn, đá nhân tạo, vách kính, rào lưới kết hợp cây xanh. Với những loài có khả năng leo trèo, hồ sơ yêu cầu bổ sung biện pháp chống vượt rào và khoảng đệm bảo vệ.

Khu chim, gà được bố trí phía Tây công viên; các nhóm thú khác bố trí phía Bắc và trên đảo giữa hồ. Đảo được kết nối với đất liền bằng cầu dạo, dành cho khu nuôi linh trưởng.

Một hạng mục đáng chú ý là khu thủy sinh khoảng 1.650m² được đề xuất bố trí ngầm dưới lòng hồ. Theo ý tưởng “Hai thế giới – Một hành trình”, khách đi trên tuyến tham quan ở giữa, một bên là sinh cảnh nước ngọt, bên còn lại là sinh cảnh biển.

Phối cảnh khu vực thủy sinh ngầm và trưng bày các tiêu bản tại Công viên Thủ Lệ.

Cùng với cải tạo vườn thú, phương án được lựa chọn lấy đền Voi Phục làm trung tâm tổ chức không gian cảnh quan. Những hạng mục vui chơi gây tiếng ồn được đề xuất di chuyển khỏi khu vực giáp ranh hoặc ảnh hưởng đến di tích.

Quỹ đất sau di chuyển được tổ chức thành không gian công cộng, cây xanh tĩnh và quảng trường phục vụ hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống. Các trò chơi được nghiên cứu bố trí tập trung phía Đông Bắc và dưới quảng trường, kết hợp dải cây xanh cách âm.

Hồ sơ cũng đề xuất tách hoàn toàn nước thải chuồng thú với nước mưa, không để nước thải chảy trực tiếp ra hồ. Nước thải được thu gom, xử lý tại trạm nội khu; khu nuôi thú có dải cây xanh đệm để hạn chế mùi phát tán sang không gian công cộng và khu dân cư.

Thêm sân chơi, chỗ nghỉ, kết nối metro

Trong khu công viên mở, hồ sơ đề xuất bố trí sân chơi trẻ em, khu vận động cho thanh thiếu niên, sân thể thao và không gian dưỡng sinh dành cho người cao tuổi.

Hồ Thủ Lệ tiếp tục giữ vai trò trung tâm cảnh quan. Ven hồ được định hướng tổ chức đường dạo giữa các khu cây xanh, bố trí điểm vọng cảnh hướng ra mặt nước. Hồ sơ quy hoạch đề xuất thay lan can sắt hiện hữu bằng giải pháp kè kết hợp cây thủy sinh, cỏ chịu nước.

Phương án cũng nghiên cứu cầu bộ hành từ tầng trung chuyển ga S8 của tuyến metro số 3, vượt qua đường và dẫn xuống quảng trường trong công viên.

Dưới quảng trường, hồ sơ định hướng bố trí bãi đỗ xe ngầm kết hợp quầy vé, khu thông tin, vệ sinh công cộng, ăn uống, mua sắm và vui chơi trong nhà.

Ngoài kết nối metro, hồ sơ nghiên cứu lối đi từ công viên qua đường Bưởi đến hành lang dạo bộ ven sông Tô Lịch thông qua đường đi bộ ngầm hoặc lối qua đường kết hợp tín hiệu ưu tiên.

Việc đầu tư được định hướng chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu ưu tiên hạ tầng kỹ thuật, hồ nước, chuồng trại, khu cách ly thú, cổng vào và tiện ích thiết yếu. Giai đoạn sau triển khai không gian giáo dục bảo tồn, vui chơi, quảng trường, dịch vụ, công trình ngầm và cảnh quan.