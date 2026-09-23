Đề xuất định danh người bán thuốc trên môi trường mạng

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược, trong đó đề xuất bổ sung quy định về kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc trên môi trường mạng. Theo đề xuất, hoạt động này không chỉ bị cấm qua hình thức livestream mà còn phải bảo đảm định danh điện tử người bán và khả năng truy xuất giao dịch.

Cụ thể, Khoản 2 Điều 4 dự thảo đề xuất sửa đổi Khoản 19 Điều 6 Luật Dược, quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo phương thức thương mại điện tử.

Người dân mua thuốc tại nhà thuốc bệnh viện. Ảnh minh họa

Theo đó, việc kinh doanh bị cấm nếu thực hiện qua hình thức livestream bán hàng hoặc bằng phương tiện không bảo đảm định danh điện tử người bán, truy xuất giao dịch theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Dự thảo cũng đề xuất thay cụm từ “sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử bán hàng, trang thông tin điện tử (website thương mại điện tử) bán hàng có chức năng đặt hàng trực tuyến” bằng “nền tảng thương mại điện tử kinh doanh trực tiếp, nền tảng thương mại điện tử trung gian”.

Theo Bộ Y tế, việc sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm thống nhất với Luật Giao dịch điện tử, đồng thời giúp hoạt động kinh doanh thuốc trên môi trường mạng có thể truy xuất người bán và giao dịch. Yêu cầu này được đặt ra do thuốc là hàng hóa đặc biệt, có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Việc định danh người bán và truy xuất giao dịch giúp cơ quan quản lý xác định chủ thể kinh doanh thuốc trên môi trường mạng khi cần kiểm tra, xử lý.

Quy định hiện hành đã đặt ra giới hạn đối với việc bán thuốc qua thương mại điện tử. Từ ngày 1-7-2025, bán lẻ thuốc kê đơn, thuốc thuộc danh mục thuốc kiểm soát đặc biệt và thuốc thuộc danh mục hạn chế bán lẻ, thông qua thương mại điện tử là hành vi bị nghiêm cấm, trừ trường hợp phục vụ yêu cầu cách ly y tế khi xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A.

Đối với thuốc kiểm soát đặc biệt, pháp luật cũng không cho phép bán buôn qua hình thức trực tuyến.

Trong năm 2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) từng đề nghị các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội tăng cường kiểm soát, ngăn chặn việc mua bán thuốc kê đơn và thuốc phải kiểm soát đặc biệt sau khi ghi nhận tình trạng mua bán các loại thuốc này trên môi trường mạng.

Theo cơ quan quản lý, việc kinh doanh thuốc trên môi trường điện tử cần được kiểm soát chặt về người bán, nguồn gốc và quá trình giao dịch, nhằm hạn chế nguy cơ thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc kém chất lượng lưu thông trên thị trường.