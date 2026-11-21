Theo dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2024/TT-BGTVT, Bộ Xây dựng đề xuất nhiều thay đổi nhằm phù hợp hơn với điều kiện khai thác thực tế.

Đề xuất tăng tốc độ trên đường trục chính đô thị.

Đáng chú ý với các tuyến đường đôi, đường một chiều có từ 2 làn xe cơ giới trở lên, tốc độ tối đa được đề xuất có thể lên tới 90 km/h.

Đối với đường hai chiều hoặc đường một chiều có 1 làn xe cơ giới, tốc độ tối đa đề xuất là 80 km/h đối với ô tô chở người đến 28 chỗ và ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở không quá 3,5 tấn.

Trong khu vực đô thị, dự thảo đề xuất cho phép xem xét tốc độ cao hơn mức 60 km/h trên các tuyến đường trục chính, đường chính, đường liên khu vực nếu đáp ứng điều kiện khai thác.

Ngược lại, tốc độ trên đường nội bộ được đề xuất khống chế không quá 40 km/h đối với đường phân khu vực và 30 km/h đối với các đường nội bộ khác.

Cao tốc chưa có làn dừng khẩn cấp, tốc độ tối đa 90 km/h

Một trong những đề xuất đáng chú ý là quy định tốc độ khai thác tối đa không quá 90 km/h đối với cao tốc chưa có làn dừng xe khẩn cấp liên tục.

Mức tốc độ này áp dụng với ô tô con và xe tải nhỏ, không áp dụng đối với xe khách chở nhiều người và xe tải có khối lượng hàng chuyên chở lớn.

Cao tốc chưa có làn dừng khẩn cấp, tốc độ tối đa 90 km/h.

Theo Bộ Xây dựng, hiện nhiều tuyến cao tốc được đầu tư quy mô 4 làn xe, mỗi chiều 2 làn, bề rộng mỗi làn 3,5 m nhưng chưa có làn dừng khẩn cấp liên tục. Các vị trí dừng xe khẩn cấp thường được bố trí rời rạc, cách nhau khoảng 3 - 4 km.

Bên cạnh đó, dự thảo đề xuất điều chỉnh quy định về tốc độ tối thiểu trên cao tốc. Thay vì áp dụng cứng mức 60 km/h, cơ quan có thẩm quyền có thể quy định tốc độ thấp hơn tại các vị trí trạm thu phí, làn chuyển tiếp tách, nhập vào cao tốc, khu vực bảo trì, sửa chữa và những trường hợp cần thiết khác.

Dự thảo cũng bổ sung giới hạn tốc độ theo nhóm phương tiện trên cao tốc, trong đó chú trọng kiểm soát tốc độ đối với xe khách chở nhiều người và xe tải có khối lượng hàng chuyên chở lớn.

Các đề xuất trên hiện đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo thông tư.

Nếu được thông qua, quy định mới sẽ tạo cơ sở điều chỉnh tốc độ linh hoạt theo đặc điểm hạ tầng, loại đường và phương tiện, đặt yêu cầu an toàn giao thông lên hàng đầu.