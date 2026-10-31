Đề xuất điều chỉnh quy hoạch tuyến cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long

Phối cảnh tuyến đường kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội (Ảnh có sử dụng AI).

UBND TP. Quảng Ninh đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương giao Bộ Xây dựng xem xét điều chỉnh tuyến cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long (CT.09), đoạn từ đường Vành đai 5 đến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái (CT.06), trong Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo hướng trùng với phạm vi quy hoạch Tuyến đường kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo UBND TP. Quảng Ninh, hai tuyến cao tốc có chức năng kết nối tương đồng, chạy song song, cách nhau khoảng 5 - 10 km. Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm tập trung nguồn lực đầu tư, tránh phân tán vốn cho các tuyến đường có chức năng tương tự, đồng thời sớm đưa công trình vào khai thác, tăng cường kết nối liên vùng.

Về điều kiện đầu tư, tuyến cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long (CT.09) đã được quy hoạch từ lâu nhưng đi qua khu vực đồi núi có địa hình phức tạp, hạn chế khả năng phát triển quỹ đất và đến nay chưa xác định được lộ trình đầu tư cụ thể.

Trong khi đó, tuyến cao tốc được đề xuất thay thế có địa hình tương đối bằng phẳng, điều kiện triển khai thuận lợi hơn, qua đó sẽ giúp giảm chi phí đầu tư cũng như chi phí vận hành, khai thác trong vòng đời dự án.

Bên cạnh đó, tuyến đường đề xuất đi qua các khu vực động lực phát triển của TP. Quảng Ninh và TP. Hải Phòng, tạo điều kiện khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên tuyến, thúc đẩy phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ.

Công trình cũng là một trong những tuyến đường bộ quan trọng kết nối Quảng Ninh với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình – cửa ngõ hàng không mới tại khu vực phía Bắc.

UBND TP. Quảng Ninh cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao địa phương làm cơ quan chủ quản dự án để tổ chức quản lý, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và thực hiện thẩm quyền phê duyệt, quyết định đầu tư xây dựng tuyến cao tốc.

Nguồn vốn thực hiện dự án dự kiến được bố trí từ ngân sách TP. Quảng Ninh, bao gồm cả nguồn ngân sách trung ương bổ sung trong cân đối dự toán chung.

Theo Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1123/QĐ-TTg ngày 23/6/2026, Tuyến đường kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội được xác định có tính chất “đường tốc độ cao hoặc cao tốc”.

Trên cơ sở đó, UBND TP. Quảng Ninh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư Dự án Tuyến đường cao tốc kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội (sau đây gọi là Dự án), phấn đấu khởi công xây dựng trong năm 2027.

Dự án có điểm đầu tại nút giao Hạ Long Xanh (Km6+700 tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái), thuộc phường Hà An, TP. Quảng Ninh; điểm cuối kết nối với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội tại phường Trần Nhân Tông, TP. Hải Phòng.

Dự án dự kiến được đầu tư với quy mô 6 làn xe cao tốc, tốc độ thiết kế 100 - 120 km/h, cùng nút giao cuối tuyến kết nối với đường Vành đai 5 (CT.39). Song hành với tuyến cao tốc là hệ thống đường gom hai bên, mỗi bên 2 làn xe, đang được TP. Quảng Ninh đầu tư xây dựng, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng đầu năm 2027.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến đã cơ bản hoàn thành. UBND TP. Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành, đưa tuyến cao tốc vào sử dụng trước năm 2030, bảo đảm đồng bộ với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.