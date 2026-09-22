Đề xuất điều chỉnh quy hoạch sân bay Phú Quốc, bổ sung nhiều hạng mục phục vụ APEC 2027

Đồng bộ hệ thống đường lăn, mở rộng sân đỗ máy bay

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được cơ quan này phối hợp với tư vấn rà soát, hoàn thiện lại theo ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch, ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng, bảo đảm thành phần hồ sơ tuân thủ theo quy định.

Phối cảnh nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Về các công trình khu bay, tờ trình đề nghị điều chỉnh phân kỳ đầu tư đồng bộ hệ thống đường lăn song song, đường lăn nối phía Bắc đường cất hạ cánh số 2 trong thời kỳ 2021 - 2030 để kết nối với công trình dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay (hangar) quy hoạch khu vực phía Bắc của Cảng.

Bên cạnh đó, thời kỳ 2021 - 2030, quy hoạch sân đỗ máy bay trước nhà ga hành khách T2 và mở rộng sân đỗ hiện hữu đáp ứng khoảng 42 vị trí; bổ sung quy hoạch sân đỗ giữa khu vực sân đỗ trước nhà ga hành khách T1 và sân đỗ trước nhà khách VIP/hàng không chung đáp ứng khoảng 45 vị trí. Khu đất phía Tây sân đỗ nhà khách VIP/hàng không chung được dự trữ để mở rộng khi có nhu cầu.

Tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch xác định mở rộng sân đỗ trên khu vực dự trữ đất khi có nhu cầu.

Đối với các công trình bảo đảm hoạt động bay, quy hoạch hệ thống đèn tiếp cận chính xác theo tiêu chuẩn CAT I đối với đầu 10 của các đường cất hạ cánh; hệ thống đèn tiếp cận chính xác theo tiêu chuẩn CAT II đối với đầu 28 của các đường cất hạ cánh và khai thác theo tiêu chuẩn CAT II khi Cảng hàng không đáp ứng điều kiện khai thác theo quy định.

Điều chỉnh, bổ sung nhiều hạng mục phục vụ APEC 2027

Liên quan đến hạ tầng kỹ thuật chung, hệ thống đường giao thông nội cảng được điều chỉnh cục bộ hướng của đoạn tuyến đường kết nối từ đường trục chính vào nhà ga hành khách T2.

Đồng thời, điều chỉnh cục bộ hướng một số đoạn tuyến đường công vụ trong khu bay; bổ sung đoạn tuyến đường công vụ để triển khai đầu tư xây dựng ngay, phục vụ tuần tra, bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Hệ thống sân đỗ ô tô được giữ nguyên quy mô, phân kỳ đầu tư xây dựng giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Song song với đó, điều chỉnh cục bộ vị trí quy hoạch sân đỗ ô tô/nhà để xe đồng bộ cùng nhà ga hành khách T2, kết hợp bố trí lại vị trí hồ điều hòa trước nhà ga hành khách T2; điều chỉnh vị trí bãi đỗ xe nhân viên, bãi đỗ xe mô tô tại khu vực phía Tây nhà ga hành khách T1.

Hệ thống cấp điện, chiếu sáng được điều chỉnh cục bộ một số vị trí trạm biến áp để triển khai đầu tư xây dựng ngay, phục vụ APEC 2027 và quy hoạch bổ sung theo nhu cầu.

Tờ trình cũng đề nghị điều chỉnh cục bộ vị trí trạm cấp nước cạnh nhà ga hành khách T2 để triển khai đầu tư xây dựng ngay, phục vụ APEC 2027; bổ sung hồ điều hòa phía Bắc của Cảng; điều chỉnh vị trí quy hoạch hồ điều hòa phía Tây, vị trí quy hoạch hồ điều hòa khu hàng không dân dụng phía Nam của Cảng và hệ thống mương, cống thoát nước đồng bộ.

Liên quan đến các công trình dịch vụ hàng không, tờ trình đề nghị bổ sung hành lang kết nối trên cao giữa nhà ga hành khách T1 và T2 nhằm liên thông trực tiếp giữa hai nhà ga, hỗ trợ luồng hành khách chuyển tiếp và nâng cao hiệu quả khai thác tổng thể.

Cùng với đó, dự trữ đất khu vực phía Tây sân đỗ nhà khách VIP/hàng không chung để xây dựng nhà ga hàng hóa khi có nhu cầu, bảo đảm mục tiêu phát triển dài hạn của Cảng.

Ngoài ra, điều chỉnh cục bộ vị trí bãi tập kết phương tiện, thiết bị mặt đất phía Đông Nam nhà ga hành khách T2 về phía Đông để bố trí vị trí cơ sở cung cấp suất ăn hàng không; điều chỉnh cục bộ vị trí bãi tập kết phương tiện, thiết bị mặt đất phía Tây sân đỗ nhà khách VIP về phía Tây Nam để dự trữ quỹ đất mở rộng sân đỗ tàu bay khi có nhu cầu trong tương lai; bổ sung vị trí bãi tập kết phương tiện, thiết bị mặt đất phía Đông nhà khách VIP phục vụ APEC 2027.

Các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không được giữ nguyên quy mô, phân kỳ đầu tư xây dựng; đồng thời điều chỉnh cục bộ vị trí về phía Tây nhà ga hành khách T1 để thuận tiện cho công tác khai thác và dự trữ quỹ đất mở rộng sân đỗ tàu bay khi có nhu cầu trong tương lai.

Đối với cơ sở cung cấp xăng dầu hàng không, giữ nguyên quy mô, phân kỳ đầu tư xây dựng công trình giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh vị trí quy hoạch công trình tại khu vực phía Bắc của Cảng, diện tích khoảng hơn 7ha.

Cơ sở cung cấp suất ăn hàng không được giữ nguyên quy mô, phân kỳ đầu tư xây dựng công trình giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh vị trí quy hoạch công trình khu vực phía Đông nhà ga hành khách T2, diện tích khoảng 3ha.

Ngoài ra, quy hoạch cũng hướng tới điều chỉnh, bổ sung nội dung liên quan đến các công trình khác như: Nhà điều hành Cảng hàng không; trụ sở cơ quan quản lý nhà nước tại khu vực phía Nam của Cảng; khu bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không; công trình khách sạn, thương mại dịch vụ...

Nhu cầu sử dụng đất cho thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hơn 1.049ha.

Các nội dung khác được giữ nguyên theo Quyết định số 427 ngày 15/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét phê duyệt hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời có ý kiến đề nghị UBND tỉnh An Giang tổ chức cập nhật phương án quy hoạch Cảng vào các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương; quy hoạch kết nối giao thông công cộng của tỉnh đi/đến cảng hàng không.